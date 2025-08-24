अन्तरराष्ट्रीय

चीन का ई-कॉमर्स : पहले सात महीनों में शानदार वृद्धि

Aug 24, 2025

बीजिंग, 23 अगस्त (आईएएनएस)। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार, इस साल जनवरी से जुलाई तक चीन के ई-कॉमर्स क्षेत्र ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस प्रगति ने न केवल उपभोग को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया है, बल्कि उद्योगों के डिजिटल रूपांतरण को भी गति दी है और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग में एक नई जान फूंकी है।

वाणिज्यिक बिग डेटा की निगरानी से पता चला है कि इस अवधि के दौरान, विभिन्न श्रेणियों की ऑनलाइन बिक्री में तेजी देखी गई। कंप्यूटर, स्मार्ट वियरेबल्स और मोबाइल फोन की बिक्री में क्रमशः 29.9%, 28.4% और 20.3% की वृद्धि हुई।

इसके साथ ही, सेवा उपभोग में भी भारी उछाल आया, जिसमें पर्यटन की ऑनलाइन बिक्री 24.8%, खानपान 16.6% और मनोरंजन 11% बढ़ा। इस वृद्धि ने घरेलू बाजार को विदेशी व्यापार से जोड़ने में मदद की, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के विदेशी व्यापार क्षेत्रों की बिक्री अप्रैल से 4 अरब युआन को पार कर गई है।

इस गति को बनाए रखने के लिए, चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने 'कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए डिजिटल वाणिज्य' और 'उद्यमों को लाभ पहुंचाने के लिए औद्योगिक ई-कॉमर्स' जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए। 20 से अधिक स्थानीय सरकारों और प्लेटफॉर्मों ने मिलकर 300 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए, जिसके तहत उत्पादन और विपणन को जोड़ने तथा ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए हजारों सहयोग समझौते किए गए।

इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम तुरंत दिखाई दिए, क्योंकि जनवरी से जुलाई तक कृषि उत्पादों में ई-कॉमर्स लेनदेन की मात्रा 14.5% बढ़ी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा उद्योगों में यह क्रमशः 7.9% और 6.5% बढ़ी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

