अन्तरराष्ट्रीय

चीन के गान्सू प्रांत में भूकंप के लगे तेज झटके, 5.6 रही तीव्रता

Sep 27, 2025, 09:44 AM

लान्झोऊ, 27 सितंबर (आईएएनएस)। चीन के उत्तर-पश्चिम हिस्से गान्सू प्रांत में शनिवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र (सीईएनसी) के अनुसार, सुबह 5:49 बजे आए भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई।

भूकंप का केंद्र 34.91 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 104.58 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। सीईएनसी के अनुसार, भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई में आया।

यह भूकंप डिंग्सी शहर के लोंग्सी काउंटी, झांग्शिएन काउंटी, वेयुआन काउंटी और लिंताओ काउंटी तथा तियानशुई शहर के वुशान काउंटी में महसूस किया गया।

स्थानीय सरकार के अनुसार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लोंग्सी के ग्रामीण इलाके में कुछ घर क्षतिग्रस्त हुए हैं।

स्थानीय अग्निशमन और बचाव अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में बचाव दल और वाहन भेजे हैं। नुकसान की जानकारी अभी जुटाई जा रही है।

भूकंप के बाद, चीन प्रशासन ने लेवल-III इमरजेंसी सेवा शुरू की और स्थिति पर कड़ी निगरानी और आकलन तथा समय-समय पर अपडेट देने को कहा।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, राज्य परिषद के भूकंप राहत मुख्यालय और आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने भी भूकंप के लिए लेवल-IV इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू किया और स्थानीय राहत कार्यों में मदद के लिए एक टीम भूकंप प्रभावित इलाकों में भेजी।

आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय के अनुसार, चीन की राष्ट्रीय अग्निशमन और बचाव टीमों के बचावकर्मी भूकंप के केंद्र पर पहुंच गए हैं। साथ ही, स्थानीय अग्निशमन और बचाव दल के 200 बचावकर्मी और 28 वाहन, और विशेष बचाव टीमों के 26 सदस्य 7 वाहनों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए हैं।

जून में दक्षिण-पश्चिम चीन के युन्नान प्रांत के डाली में बाई स्वायत्त प्रान्त के एरयुआन काउंटी में 5.0 तीव्रता का भूकंप आया था।

भूकंप का केंद्र 26.26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 100.03 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। सीईएनसी की रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई में आया था।

यह भूकंप एरयुआन काउंटी, डाली शहर और हेकिंग काउंटी में महसूस किया गया, जिससे कुछ लोग जाग गए।

--आईएएनएस

डीकेपी/

