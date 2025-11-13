अन्तरराष्ट्रीय

चीन के एसएमई ने उच्च गुणवत्ता वाले विकास में नई सफलताएं हासिल की

Nov 13, 2025

बीजिंग, 13 नवंबर (आईएएनएस)। चीन में 17 हजार 6 सौ से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के विशिष्ट, परिष्कृत और नवीन 'छोटे विशाल' उद्यम विकसित हुए हैं। ये 'छोटे विशाल' उद्यम, जो देशभर के सभी बड़े औद्योगिक लघु एवं मध्यम उद्यमों का 3.5% हिस्सा हैं, कुल परिचालन राजस्व में 9.6% और कुल लाभ में 13.7% का योगदान करते हैं।

यह जानकारी 12 नवंबर को छुंग छींग शहर में उद्घाटित 2025 विशिष्ट, परिष्कृत और नवीन लघु एवं मध्यम उद्यम विकास सम्मेलन में प्राप्त हुई।

चीनी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ली लेछेंग ने कहा कि चीन के छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) ने उच्च गुणवत्ता वाले विकास में नई सफलताएं हासिल की, उनके पैमाने और ताकत लगातार बढ़ रही है, विकास की गुणवत्ता और दक्षता में लगातार सुधार हो रहा है, विशिष्ट, परिष्कृत और अभिनव विकास में ठोस प्रगति हुई है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

