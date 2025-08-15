चीन के एक्सप्रेस डिलीवरी कारोबार की मात्रा 1 खरब 12 अरब 5 करोड़ से अधिक

बीजिंग, 14 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी राजकीय डाक ब्यूरो से मिली खबर के अनुसार, इस साल के पहले 7 महीने में देश के डाक उद्योग में डिलीवरी कारोबार की कुल मात्रा 1 खरब 22 अरब 30 करोड़ है, जो साल दर साल 16.2 प्रतिशत बढ़ी। इसमें एक्सप्रेस डिलीवरी कारोबार की मात्रा 1 खरब 12 अरब 5 करोड़ है, जो साल दर साल 18.7 प्रतिशत बढ़ी।

इस साल के पहले सात महीने में डाक व्यवसाय के कारोबार की कुल आय 10 खरब 18 अरब 7 करोड़ युआन रही, जो साल दर साल 8.3 प्रतिशत बढ़ी। इसमें एक्सप्रेस डिलीवरी कारोबार की कुल आय 8 खरब 39 अरब 42 करोड़ युआन रही, जो साल दर साल 9.9 प्रतिशत बढ़ी।

इस साल के पहले सात महीने में देश में एक ही शहर में एक्सप्रेस डिलीवरी कारोबार की मात्रा 9 अरब 26 करोड़ है, जो साल दर साल 6.5 प्रतिशत बढ़ी। विभिन्न क्षेत्रों के बीच एक्सप्रेस डिलीवरी की मात्रा 1 खरब 43 करोड़ थी, जो साल दर साल 19.9 प्रतिशत बढ़ी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/