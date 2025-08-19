चीन के एआई पेटेंट की संख्या का विश्व में 60 प्रतिशत हिस्सा

बीजिंग, 18 अगस्त (आईएएनएस)। चीन डेटा को उत्पादन के कारक के रूप में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करने वाला पहला देश है। वर्तमान में एआई का तेजी से विकास डेटा के महत्वपूर्ण मूल्य को दर्शाता है।

इस वर्ष जून के अंत तक, चीन ने 35 हजार से अधिक उच्च-गुणवत्ता वाले डेटासेट बनाए थे, जो चीन के राष्ट्रीय पुस्तकालय के कुल डिजिटल संसाधनों के लगभग 140 गुना के बराबर है और एआई प्रशिक्षण के लिए एक डेटा आधार प्रदान करता है।

वर्तमान में, अधिकांश घरेलू मॉडलों के प्रशिक्षण में चीनी डेटा का योगदान 60% से अधिक है। कुछ मॉडल 80% तक पहुंच जाते हैं। उच्च-गुणवत्ता वाले चीनी डेटा के विकास और आपूर्ति में निरंतर सुधार घरेलू एआई मॉडलों के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रेरित कर रहा है।

14वीं पंचवर्षीय योजना (2021-2025) के बाद से, चीन की व्यापक एआई क्षमताओं ने एक व्यापक और व्यवस्थित छलांग लगाई है, जिसमें एआई पेटेंट वैश्विक कुल का 60% हिस्सा हैं। मानवरूपी रोबोट और स्मार्ट टर्मिनल जैसे क्षेत्रों में नई सफलताएं और प्रगति जारी है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/