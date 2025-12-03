चीन के 'छोटे विशाल' उद्यमों का औसत अनुसंधान एवं विकास व्यय 3 करोड़ युआन से अधिक

बीजिंग, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। चीन की पंद्रहवीं पंचवर्षीय योजना के सुझावों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि छोटे और मध्यम उद्यमों के विशिष्ट, परिष्कृत, नवीन और अनोखे विकास को बढ़ावा दिया जाए।

2024 में, चीन के विशिष्ट, परिष्कृत, नवीन और अनोखे 'छोटे विशाल' उद्यमों के पास औसतन 26.6 पेटेंट थे और उनका औसत अनुसंधान एवं विकास व्यय 3 करोड़ युआन से अधिक था। विशिष्ट, परिष्कृत, नवीन और अनोखे छोटे और मध्यम उद्यम आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गए हैं।

चीनी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 'चौदहवीं पंचवर्षीय' अवधि के दौरान चीन में विशिष्ट, परिष्कृत, नवीन और अनोखे छोटे और मध्यम उद्यमों की संख्या बढ़कर 1.4 लाख से अधिक हो गई, जो 2.5 गुने से अधिक की वृद्धि है। इनमें, 'छोटे विशाल' उद्यमों की संख्या 5,000 से बढ़कर 17,600 हो गई।

'चौदहवीं पंचवर्षीय' अवधि के दौरान, विशिष्ट, परिष्कृत, नवीन और अनोखे छोटे और मध्यम उद्यमों ने औद्योगिक श्रृंखला और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता बढ़ाने और आर्थिक व सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

