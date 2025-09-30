अन्तरराष्ट्रीय

चीन के छांग’अ-6 मिशन टीम को मिला 2025 विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 30, 2025, 03:47 AM

बीजिंग, 29 सितंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 29 सितंबर को 76वीं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष महासभा का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में, चीनी छांग’अ-6 मिशन टीम को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ (IAF) की ओर से अंतरिक्ष क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मानों में से एक, 2025 विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार (समूह श्रेणी) से नवाज़ा गया।

यह पुरस्कार उस असाधारण सफलता को मान्यता देता है जो टीम ने मानवता के पहले चंद्र सुदूरवर्ती नमूनाकरण मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करके हासिल की। 3 मई, 2024 को, छांग’अ-6 यान को चीन के वेनछांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 5 याओ-8 वाहक रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इस ऐतिहासिक मिशन की परिणति 25 जून को हुई, जब छांग-अ 6 का वापसी यान 1,935.3 ग्राम चंद्रमा के सुदूरवर्ती नमूने लेकर सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया।

विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ द्वारा स्थापित एक प्रतिष्ठित सम्मान है। यह उन व्यक्तियों या टीमों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वैश्विक एयरोस्पेस विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग प्रबंधन के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...