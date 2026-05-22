चीन के बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग बेस के बीच भारत की डिफेंस ग्रोथ खास: रिपोर्ट

वाशिंगटन/बीजिंग, 21 मई (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत नीति ने औद्योगिक कॉरिडोर बनाए हैं। इस नीति ने विदेशी निवेश की लिमिट बढ़ाई है और एक डिफेंस-टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है जो पहले से ही एक्सपोर्ट कर रहा है। यह एक ठोस और बढ़ती कैपेसिटी का संकेत है।

एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सैकड़ों कंपनियां चल रही हैं और कई तेजी से उभर रही हैं, इसलिए भारत ने 2029 तक लगभग 6 बिलियन डॉलर का डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट रखा है, जबकि एक दशक पहले यह लगभग 80 मिलियन डॉलर था।

अमेरिका-चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन के वाइस चेयर माइक कुइकेन और यूएस-चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन के कमिश्नर लेलैंड मिलर ने ऑनलाइन मैगजीन 'द वायर चाइना' में लिखा कि बीजिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के बीच हाल ही में हुई मीटिंग ने वाशिंगटन को एक और औद्योगिक असंतुलन की याद दिलाई जो अभी भी अमेरिका के पक्ष में काम नहीं कर रहा है।

अमेरिकी विशेषज्ञों के मुताबिक, चीन का मैन्युफैक्चरिंग बेस अब अमेरिका, जापान और जर्मनी के कुल बेस से भी ज्यादा है। यहां तक कि अमेरिका और यूरोप मिलकर भी चीनी औद्योगिक स्केल का मुकाबला नहीं कर सकते। उनका मानना है कि वैश्विक संतुलन बनाने के लिए भारत ही एकमात्र ऐसा विकल्प है, जिससे यह गणित काम कर सकता है।

उन्होंने कहा, “यह किसी पसंद का नहीं, बल्कि रणनीतिक जरूरत का मामला है।” उनका कहना था कि यह सोच भारत की सुरक्षा चिंताओं से मेल खाती है, क्योंकि देश अपनी उत्तरी सीमा पर लगातार बढ़ते चीनी दबाव का सामना कर रहा है। इसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए भारत तेजी से अपने रक्षा आधुनिकीकरण को आगे बढ़ा रहा है।

उन्होंने आगे कहा, “अमेरिका और भारत सही डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। पिछले अक्टूबर में, दोनों देश एक रोडमैप पर सहमत हुए थे जिसमें जॉइंट रिसर्च, को-डेवलपमेंट, सप्लाई सिक्योरिटी और अमेरिकी और भारतीय डिफेंस स्टार्टअप्स के बीच इनोवेशन ब्रिज शामिल थे, जो सालों की दोनों पार्टियों की कोशिशों पर बना था। 2023 में, उस समय के सीनेट मेजॉरिटी लीडर चक शूमर ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल यह तर्क देने के लिए किया था कि अमेरिका और यूरोप अकेले चीन को हरा नहीं सकते और भारत को जवाब के केंद्र में होना चाहिए।”

कुइकेन और मिलर ने कहा कि जब अमेरिका अपने साझेदारों के साथ रक्षा तकनीक कैसे शेयर करता है, यह सिस्टम बदलता रहता है तो और डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना कोई हल नहीं है।

उन्होंने कहा कि भारत की बातों में जो चिंताएं दिख रही हैं कि दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंध का मतलब बेसिक तकनीक तक पहुंच नहीं है, वे सही हैं।

विशेषज्ञों ने कहा, “अमेरिका-भारत साझेदारी के लिए रणनीतिक तर्क तीन साल से वाशिंगटन में तय हो चुके हैं, लेकिन आर्किटेक्चर आगे नहीं बढ़ा है। यह मुख्य रूप से भारत की तरफ से विफलता नहीं है। यह हमारी तरफ से है।”

भारत के साथ गहरे सहयोग को आगे बढ़ाने में वाशिंगटन में बढ़ती रुकावटों को हाईलाइट करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि जो चीज पीछे रह गई है, वह इरादा नहीं, बल्कि एग्जीक्यूशन है।

इसमें कहा गया, “रुकावट वाशिंगटन में बढ़ती जा रही है: एक्सपोर्ट-कंट्रोल सिस्टम, मुश्किल खरीद नियम, फाइनेंसिंग टूल्स, और टेक्नोलॉजी-शेयरिंग फ्रेमवर्क जो एक अलग दौर और एक अलग रणनीतिक माहौल के लिए बनाए गए हैं। जब तक यह आर्किटेक्चर नहीं बदलता, साझेदार अपनी क्षमता से कम पर काम करती रहेगी। हर साल यह अंतर बना रहता है। यह एक और साल है जिसमें बीजिंग अपने औद्योगिक और तकनीकी फायदे को मजबूत करता है।”

--आईएएनएस

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