बीजिंग, 7 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी रसद और खरीदारी संघ ने जुलाई में चीन का भंडारण सूचकांक जारी किया। गर्मी और बरसात के मौसम के प्रभाव में भंडारण व्यवसाय की मांग कमजोर रही, लेकिन भंडारण सूचकांक लगातार नौ महीनों तक विस्तार क्षेत्र में बना रहा। भंडारण व्यवसाय की बेहतरीन स्थिति बनी रही है।

जुलाई में चीन का भंडारण सूचकांक 50.1 प्रतिशत था, जो जून की तुलना में 0.9 प्रतिशत कम है। इससे जाहिर है कि भंडारण व्यवसाय का विस्तार जारी है, लेकिन वृद्धि दर धीमी हुई।

आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में नया ऑर्डर सूचकांक 50 प्रतिशत रहा, जो जून से 1.6 प्रतिशत कम है। मौसम की वजह से नए ऑर्डर की वृद्धि दर पहले से धीमी रही। वहीं, थोक वस्तु के भंडारण व्यवसाय की मांग में बढ़ोतरी हुई। विशेषकर अलौह धातु और रासायनिक उत्पाद आदि के नए ऑर्डर सूचकांक में बड़ा इजाफा दर्ज हुआ।

जुलाई में उद्यमों का कर्मचारी सूचकांक 50.5 फीसदी था, जो जून के बराबर है। व्यावसायिक गतिविधि का अपेक्षा सूचकांक विस्तार रेंज में स्थित है। इससे जाहिर है कि भविष्य में बाजार के विकास के प्रति उद्यम आशावादी हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/