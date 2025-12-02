चीन की आर्थिक वृद्धि में घरेलू मांग का योगदान 86.4 प्रतिशत

बीजिंग, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। घरेलू बाजार की मजबूती चीनी आधुनिकीकरण का रणनीतिक स्तंभ है। 15वीं पंचवर्षीय योजना के सुझाव में कहा गया कि चीन घरेलू मांग के विस्तार पर कायम रहकर घरेलू वृहद चक्र की प्रेरणात्मक शक्ति और विश्वसनीयता को मजबूत करेगा।

14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2021 से वर्ष 2024 तक चीन की आर्थिक वृद्धि में घरेलू मांग का औसत योगदान 86.4 प्रतिशत रहा। अब चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोग बाजार, पहला सबसे बड़ा इंटरनेट फुटकर बिक्री बाजार और दूसरा सबसे बड़ा आयात बाजार है।

वस्तु उपभोग की दृष्टि से देखा जाए तो एआई तेजी से चीनी लोगों के रोजमर्रा के जीवन में फैल रहा है। स्मार्ट फोन, स्मार्ट होम अप्लायंस बाजार में लोकप्रिय हैं। चीनी फैशन वाले माल और सांस्कृतिक सृजन उत्पादों की बिक्री कई गुना बढ़ी है।

सेवा उपभोग की दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृति, मनोरंजन, खेल, पर्यटन, स्वास्थ्य आदि की सप्लाई व मांग अधिक विविध हो रही है। गैरमूर्त रूप वाली सांस्कृतिक विरासत, सिटी वॉक, चीनी परंपरागत ड्रिंकिंग फैशन के रूप में उभर रही है।

आर्थिक वृद्धि में निवेश से एकत्र हुई पूंजी की औसत योगदान दर 30.2 प्रतिशत हो गयी। उल्लेखनीय बात है कि निवेश जन-कल्याण बढ़ाने पर अधिक ध्यान दे रहा है। पिछले चार साल में 78 लाख विभिन्न किस्मों वाली गारंटी वाले मकानों का निर्माण किया गया, जिससे 2 करोड़ लोगों के निवास की समस्या दूर की गयी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/