चीन के 34 प्रकृति रिजर्व विश्व जैवमंडल रिजर्व बन गए हैं

बीजिंग, 17 सितंबर (आईएएनएस)। वर्तमान में चीन में यूनेस्को द्वारा विश्व बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में अनुमोदित 34 प्रकृति रिजर्व हैं, जो एशिया में पहले स्थान पर हैं। ये रिजर्व जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग, संरक्षित क्षेत्रों और आसपास के समुदायों के बीच साझा विकास के अत्याधुनिक अन्वेषण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में चीन में सबसे सक्रिय प्रकृति रिजर्व बन गए हैं।

चीनी राज्य परिषद के सूचना कार्यालय ने 16 सितंबर को आयोजित न्यूज ब्रीफिंग में पारिस्थितिक सभ्यता के निर्माण के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता और बायोस्फीयर रिजर्व पर पांचवें विश्व सम्मेलन का परिचय दिया।

मानव और जैवमंडल कार्यक्रम (एमएबी) यूनेस्को द्वारा 1971 में शुरू किया गया था। यह यूनेस्को के सबसे लंबे समय से चल रहे प्रमुख अंतर-सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रमों में से एक है। 1973 में जब से चीन ने पहली बार मानव और जैवमंडल कार्यक्रम में भाग लिया है, तब से चीन ने मानव और जैवमंडल कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेटवर्क निर्मित किया है।

"मानव और जैवमंडल कार्यक्रम" के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय मंच का पूर्ण उपयोग करने के लिए चीन ने 1993 में "चीन बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क" की स्थापना की। अगस्त 2025 तक, चीन में 214 प्रकृति भंडार (34 विश्व बायोस्फीयर रिजर्व सहित) को "चीन बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क" में शामिल होने की मंजूरी दे दी गई है।

