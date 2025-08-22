चीन : जुलाई में 10.2 खरब किलोवाट घंटे बिजली की खपत

बीजिंग, 21 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन ने कहा कि जुलाई में देश भर में कुल बिजली की खपत 10.2 खरब किलोवाट घंटे (केडब्ल्यूएच) तक पहुंच गई, जो साल-दर-साल 8.6% की वृद्धि है। एक ही महीने में कुल बिजली खपत 10 खरब केडब्ल्यूएच के पार होना, दुनिया में पहली बार हुआ है।

बताया गया है कि दस वर्ष पहले की तुलना में, चीन में समाज की कुल बिजली खपत दोगुनी हो गई है, जो आसियान देशों की वार्षिक बिजली खपत के बराबर है। उच्च तापमान वाले मौसम के कई दौर और औद्योगिक उत्पादन में लगातार सुधार ने संयुक्त रूप से बिजली की खपत में तेजी से वृद्धि की है।

गर्मियों में लगातार उच्च तापमान के कारण, देश के कई हिस्सों में बिजली का भार जुलाई में नई ऊंचाई पर पहुंच गया। आंकड़ों के अनुसार, शहरी और ग्रामीण निवासियों की बिजली खपत 203.9 अरब केडब्ल्यूएच तक पहुंच गई, जिसमें पिछले साल की जुलाई की तुलना में 18% की वृद्धि हुई।

जुलाई के आंकड़ों से पता चलता है कि नई ऊर्जा का अनुपात काफी बढ़ गया है, और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास की बिजली उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, जो कुल का लगभग एक चौथाई हिस्सा है, यह दर्शाता है कि चीन की हरित ऊर्जा परिवर्तन की गति तेज हो रही है।

बिजली की खपत अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर है। इसके पीछे, चीन के आर्थिक परिवर्तन और उन्नयन की सामान्य प्रवृत्ति को निरंतर गहराते हुए तथा विकास के नए चालकों को गति प्राप्त करते हुए देखा जा सकता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/