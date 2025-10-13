अन्तरराष्ट्रीय

चीनी जहाज निर्माण उद्योग ने प्रभावशाली परिणाम दिया

Oct 13, 2025, 03:46 PM

बीजिंग, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चीन के विनिर्माण उद्योग की मुख्य प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएं और क्रूज जहाजों, बड़े एलएनजी जहाजों और गहरे समुद्र में तेल व गैस उत्पादन प्लेटफार्मों के अनुसंधान, विकास एवं अनुप्रयोग को बढ़ाएं।

चीनी जहाज निर्माण उद्योग संघ द्वारा 13 अक्टूबर को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, चीनी जहाज निर्माण उद्योग तीन प्रमुख संकेतकों में पूरे दुनिया में अग्रणी बना रहा।

चीनी शिपयार्ड को वैश्विक नए जहाज ऑर्डरों का 64.2 प्रतिशत प्राप्त हुआ, जिसमें 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि की तुलना में 15.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इसके अलावा, चीन में कई उच्च-स्तरीय व बुद्धिमान नए जहाज मॉडल वितरित हुए हैं और चीनी जहाज निर्माण उद्योग पैमाने में अग्रणी से शक्ति में अग्रणी छलांग लगा रहा है। चीनी जहाज निर्माण उद्योग ने 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शानदार प्रदर्शन किया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

