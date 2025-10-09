अन्तरराष्ट्रीय

Oct 09, 2025, 05:21 PM
चीन-इटली सहयोग पारस्परिक लाभ हैं : वांग यी

बीजिंग, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रोम में इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी के साथ चीन-इटली सरकार समिति की 12वीं संयुक्त बैठक में भाग लिया।

अपने समापन भाषण में, वांग यी ने विभिन्न क्षेत्रों में चीन-इटली सहयोग की उपलब्धियों की प्रशंसा की।

वांग यी ने कहा कि पिछले वर्ष से चीन और इटली ने दोनों देशों के नेताओं द्वारा संपन्न महत्वपूर्ण सहमतियों का सक्रिय रूप से कार्यान्वयन किया है, और चीन और इटली के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 55वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों देशों ने कई प्रमुख उपलब्धियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग के निरंतर विस्तार को बढ़ावा दिया है।

चीन-इटली लिंगांग नवाचार सहयोग औद्योगिक पार्क का प्रारंभिक निर्माण पूरा हो गया है। दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से विद्युत चुम्बकीय निगरानी उपग्रह 'च्यांगहेंग-1' 2 का प्रक्षेपण किया। दोहरे कराधान उन्मूलन पर चीन-इटली समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। दोनों पक्ष कॉर्पोरेट विकास को बढ़ावा देने में एक-दूसरे का समर्थन करते हैं। 8वें चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात एक्सपो में 70 से अधिक इतालवी कंपनियां भाग लेंगी।

वांग यी ने कहा कि चीन ने इटली के लिए एकतरफा वीजा-मुक्त नीति को परीक्षण के तौर पर लागू किया है और इसे आगे भी जारी रखेगा। चीन और भी इतालवी मित्रों को चीन की यात्रा करने का स्वागत करता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

