चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों की मजबूत और उच्च-गुणवत्ता वाली विदेशी बिक्री पर विदेशी मीडिया की नजर

बीजिंग, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की अपेक्षाओं से कहीं अधिक तेजी से विकसित हो रहे हैं, शुरुआत में उत्पादों के निर्यात से लेकर अब तकनीकी मानकों और आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों के सक्रिय निर्यात तक चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों की मजबूत और उच्च-गुणवत्ता वाली विदेशी बिक्री पारंपरिक वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग परिदृश्य में उथल-पुथल मचा रही है, जिसने कई विदेशी मीडिया संस्थानों का ध्यान आकर्षित किया है।

शोध फर्म डेटाफोर्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में यूरोपीय हाइब्रिड वाहनों की बिक्री में चीनी वाहन निर्माताओं की हिस्सेदारी रिकॉर्ड 9.8% रही।

2 अक्टूबर को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह उपभोक्ताओं और निर्माताओं दोनों के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होते हाइब्रिड वाहन बाजार में चीनी वाहन निर्माताओं की निरंतर प्रगति को दर्शाता है।

इस साल यह चौथी बार है, जब चीनी ब्रांडों ने यूरोप में हाइब्रिड वाहनों की बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है। चीनी निर्माता यूरोप के बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को लक्षित कर रहे हैं, जहां उनके किफायती मॉडल वोक्सवैगन समूह जैसी पारंपरिक स्थानीय वाहन निर्माताओं पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बना रहे हैं।

फाइनेंशियल टाइम्स ने हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से विकास पर प्रकाश डाला है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती बिक्री ने दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी वाहन निर्माताओं के दशकों पुराने एकाधिकार को तोड़ दिया है।

पीडब्ल्यूसी के डेटा विश्लेषण का हवाला देते हुए, रिपोर्ट बताती है कि 2025 की पहली छमाही तक, टोयोटा, होंडा और निसान जैसी जापानी वाहन निर्माताओं की छह प्रमुख दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में ऑटो बिक्री में हिस्सेदारी 2010 के दशक के औसत 77% से गिरकर 62% हो जाएगी, जबकि इन बाजारों में चीन की हिस्सेदारी नगण्य से बढ़कर 5% से ज्यादा हो गई है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/