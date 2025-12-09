चीन हमेशा से अफ्रीका का सच्चा मित्र रहा है : घाना के राष्ट्रपति

बीजिंग, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। 'बेल्ट एंड रोड' पहल और चीन-अफ्रीका सहयोग मंच के ढांचे के तहत, पूरे अफ्रीका में रेलवे और बिजली संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है, और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने कहा, ''चीन, एक सच्चा मित्र है।''

हाल ही में, चाइना मीडिया ग्रुप के 'उच्च-स्तरीय साक्षात्कार' कार्यक्रम के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने कहा कि चीन हमेशा से अफ्रीका का सच्चा मित्र रहा है। 'बेल्ट एंड रोड' पहल और चीन-अफ्रीका सहयोग मंच के ढांचे के तहत, अफ्रीकी देशों में कई परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लागू की गई हैं।

महामा ने कहा कि चीन ने अफ्रीका के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अन्य क्षेत्रों में, चीनी कंपनियों ने घाना के शहरों को जोड़ने वाली रेलवे का निर्माण किया है और ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। चीन के समर्थन के कारण घाना की बिजली कवरेज दर अब लगभग 90 प्रतिशत है, जो अफ्रीका में सबसे अधिक बिजली कवरेज वाले देशों में शामिल है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/