चीन-हंगरी सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित

बीजिंग, 29 सितंबर (आईएएनएस)। चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) और हंगरी के मीडिया सेवा व सहायता ट्रस्ट फंड और हंगेरियन-चीनी मैत्री संघ के संयुक्त तत्वावधान में चीन-हंगरी सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 26 सितंबर को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित हुआ।

इस मौके पर सीएमजी के महानिदेशक शन हाईश्योंग ने वीडियो संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन के रणनीतिक नेतृत्व में हाल के वर्षों में चीन-हंगरी संबंधों का उच्च स्तरीय विकास कायम रहा। इससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान समृद्ध और विविध बने।

शन हाईश्योंग ने कहा कि सीएमजी द्वारा बनाए गए वृत्तचित्र “हुडेक” में अल्पज्ञात ऐतिहासिक अंशों से प्रसिद्ध वास्तुकार लास्जलो हुडेक के वास्तविक पदचिह्न, जीवन शैली, रचनात्मक अवधारणा और सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित किया गया। यह वृत्तचित्र विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच संवाद और सृजन की कहानी कहता है।

शन हाईश्योंग ने कहा कि सीएमजी हमेशा चीन और हंगरी के लोगों के बीच मित्रता बढ़ाने में जुटा हुआ है। हम फिल्म और टेलीविजन की और अधिक उत्कृष्ट कृतियों के जरिए दोस्ती के पेड़ को पोषित करने के साथ अधिक मार्मिक कहानियों के जरिए संस्कृति के फल की खेती करना चाहते हैं, ताकि मानव जाति साझे भविष्य वाले समुदाय के निर्माण में योगदान किया जा सके।

वहीं, हंगरी के संस्कृति और नवाचार मंत्रालय के उप राज्य सचिव सबा

गैबोर ने कहा कि वास्तुकार लास्जलो हुडेक के डिजाइन कार्यों ने न केवल चीन के शंघाई शहर पर असाधारण प्रभाव छोड़ा, बल्कि हंगरी और चीन के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए महत्वपूर्ण सेतु भी बन गए हैं। सीएमजी और हंगरी के मीडिया सेवा व सहायता ट्रस्ट फंड के बीच सहयोग के जरिए न केवल दुनिया को इस वास्तुशिल्प मास्टर के जीवन और उपलब्धियों को दिखाया गया, बल्कि हंगरी और चीन के बीच सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए नया अवसर भी प्रदान किया गया।

बताया जाता है कि वृत्तचित्र “हुडेक” 6 सितंबर से 4 अक्टूबर तक हंगेरियन राष्ट्रीय टेलीविजन में प्रसारित हो रहा है।

