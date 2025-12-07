चीन-फ्रांस शैक्षिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई

बीजिंग, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। पिछले वर्ष, चीन ने 'अगले तीन वर्षों में चीन में अध्ययनरत फ्रांसीसी छात्रों की संख्या को 10,000 से अधिक करने और चीन में यूरोपीय युवा आदान-प्रदान के पैमाने को दोगुना करने' के लिए एक पहल का प्रस्ताव रखा था।

इसके तुरंत बाद, पहले चीन-फ्रांस शिक्षा विकास मंच के दौरान, दोनों देशों के शिक्षा मंत्रालयों ने संयुक्त रूप से इस पहल का शुभारंभ समारोह आयोजित किया।

पिछले एक वर्ष में, चीनी शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 'युवा राजदूत आदान-प्रदान और अध्ययन कार्यक्रम' या संक्षेप में यस परियोजना, ने उल्लेखनीय प्रगति की है। चीन की इस पहल प्रस्तावित होने के एक वर्ष से भी अधिक समय में 8,300 से अधिक फ्रांसीसी छात्र आदान-प्रदान और अध्ययन के लिए चीन आए हैं, जिसने लगभग 32,000 यूरोपीय छात्रों को आदान-प्रदान और अध्ययन के लिए चीन आने के लिए भी आकर्षित किया है। ये छात्र अपनी पढ़ाई और दैनिक जीवन के माध्यम से एक वास्तविक, बहुआयामी और व्यापक चीन का अनुभव कर रहे हैं।

'युवा राजदूत आदान-प्रदान और अध्ययन कार्यक्रम' के माध्यम से चीन-फ्रांस सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के अलावा, दोनों देशों ने प्रतिभा संवर्धन और वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोग जैसी प्रमुख परियोजनाओं में भी नई प्रगति की है।

पिछले एक साल में, चीनी और फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों ने संयुक्त रूप से 20 से अधिक दोहरे डिग्री कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया है, जिससे शिक्षक-छात्र परिसंचरण, पाठ्यक्रम एकीकरण और क्रेडिट मान्यता को बढ़ाया गया। दोनों पक्षों के बीच सहयोगी शैक्षणिक संस्थानों और परियोजनाओं की कुल संख्या 72 तक पहुंच गई है।

पिछले एक साल में, चीनी और फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों ने संयुक्त रूप से 10 प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं और 90 से अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोगों को आगे बढ़ाया है। चीन के श्यामन विश्वविद्यालय में, चीनी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई और फ्रांसीसी अनुसंधान संस्थानों की गहन भागीदारी वाली महासागर नकारात्मक उत्सर्जन (ओएनसीई) अंतर्राष्ट्रीय मेगा-विज्ञान परियोजना, नई प्रगति कर रही है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/