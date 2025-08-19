चीनी एथलीटों ने विश्व खेलों के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल किया

बीजिंग, 18 अगस्त (आईएएनएस)। 12वें विश्व खेल 17 अगस्त की शाम को दक्षिण पश्चिमी चीन के सछ्वान प्रांत की राजधानी छंगतू में सफलतापूर्वक संपन्न हुए।

पिछले 11 दिनों में, 116 देशों और क्षेत्रों के लगभग 4,000 एथलीटों ने इस विश्व खेल में भाग लिया। चीनी एथलीटों ने कुल 64 पदक जीते, जिनमें 36 स्वर्ण, 17 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं।

चीन ने विश्व खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक और पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया, जिसने विश्व खेलों के इतिहास में चीन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया।

समापन समारोह में, सछ्वान प्रांत की गवर्नर, छंगतू विश्व खेल आयोजन समिति की अध्यक्ष शी श्याओलिन और अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ के अध्यक्ष जोस पेरुरेना ने क्रमशः भाषण देते हुए उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस विश्व खेल की सफलता में योगदान दिया।

अगले विश्व खेलों के मेजबान शहर, जर्मनी के कार्ल्सरूहे के मेयर ने दुनिया भर से आने वाले मेहमानों को चार साल बाद कार्ल्सरूहे में एकत्रित होने के लिए गर्मजोशी से आमंत्रित किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/