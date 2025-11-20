चीनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'हॉटलाइन पेइचिंग' न्यूजीलैंड में दिखाई गई

बीजिंग, 20 नवंबर (आईएएनएस)। चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) के फिल्म टेलीविजन अनुवाद एवं उत्पादन केंद्र और एशिया-पैसिफिक जनरल स्टेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'हॉटलाइन पेइचिंग' का भ्रमण स्क्रीनिंग कार्यक्रम स्थानीय समयानुसार 18 नवंबर को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में किया गया।

ऑकलैंड में चीनी महावाणिज्यदूत छन शीच्ये, शहर के मेयर वेन ब्राउन ने कार्यक्रम में भाषण दिया। न्यूजीलैंड के राजनीति, व्यापार, फिल्म व टेलीविजन, अकादमिक, संस्कृति, कला जैसे जगतों और चीनी कम्युनिटी से लगभग सौ अतिथियों ने हिस्सा लिया।

महावाणिज्य दूत छन शीच्ये ने कहा कि फिल्म 'हॉटलाइन पेइचिंग' एक उत्कृष्ट कृति है, जो आज के चीन में शहरी शासन के मॉडर्न तरीके को असलियत के नजरिए से और बहुत ही बारीकी से दिखाती है। फिल्म में दिखाया गया कुशल 'शिकायतों पर तुरंत जवाब' का तरीका, जमीनी स्तर पर चीनी विशेषताओं वाले समाजवादी शासन प्रणाली का एक साफ छोटा रूप है। उन्हें आशा है कि न्यूजीलैंड के लोग इस फिल्म जैसी उत्कृष्ट चीनी कृतियों के माध्यम से आज के चीन के बारे में समझ और जानकारी को और गहरा करेंगे।

वहीं, ऑकलैंड के मेयर वेन ब्राउन के विचार में इस तरह के सांस्कृतिक आदान-प्रदान से न्यूजीलैंड के समाज की चीन के बारे में समझ को बढ़ाने, कम्युनिटी और फिल्म व टेलीविजन इंडस्ट्री के बीच कनेक्शन को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म '12345' सिटीजन सर्विस हॉटलाइन के जरिए जनता की मांगों को सुनने और उन पर जवाब देने में पेइचिंग के शासन तरीकों को दिखाती है, जिससे ऑकलैंड शहर को कीमती अनुभव और सबक मिलते हैं। फिल्म में जिस 'लोगों पर केंद्रित' विचारधारा पर जोर दिया गया है, उसके महत्वपूर्ण व्यावहारिक असर हैं।

फिल्म देखने के बाद हुए प्रश्नोत्तर सत्र में, तीनों मेहमानों ने पेशेवर फिल्म और टेलीविजन, आर्थिक व्यापारिक आवाजाही और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे अलग-अलग नजरिए से अपने देखने के अनुभव साझा किए। उनका कहना है कि फिल्म में दिखाया गया शासन तरीका 'आसान लेकिन बहुत शक्तिशाली' है, नागरिकों की मांगों पर जवाब देने का यह मॉडल सीखने योग्य है। साथ ही, इस फिल्म में दिखाई गई 'लोगों पर केंद्रित और समुदाय पर केंद्रित' वाली शासन की सोच शहरों में रहने की सुविधा को बेहतर बनाने में मदद करती है, और एक स्थिर एवं पूर्वानुमानित व्यावसायिक वातावरण स्थापित करने के लिए अनुभव भी प्रदान करती है।

फिल्म देखने के बाद दर्शकों का आम विचार है कि 'हॉटलाइन पेइचिंग' चीन में शहरी शासन में नए तरीकों को दिखाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आज के चीन को समझने का एक अनोखा नजरिया देता है और चीन और न्यूजीलैंड के बीच फिल्म और टेलीविजन आदान-प्रदान तथा सांस्कृतिक आपसी सीख के लिए नया पुल बनाता है।

बता दें कि चीन की राजधानी पेइचिंग की '12345' शहरी सेवा हॉटलाइन पर बनी यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म सात सच्ची कहानियां बताती है, जिनमें कॉल सेंटर ऑपरेटर्स की ग्रोथ, पुरानी इमारत में लिफ्ट लगाना, पार्किंग की दिक्कतें, सिटीजन रेटिंग सिस्टम, डिजिटल गवर्नेंस आदि शामिल हैं। इन कहानियों के माध्यम से एक मेगासिटी के रूप में पेइचिंग, कैसे अपने नागरिकों की आवाज सुनता है और उनकी मांगों पर जवाब देता है। साथ ही, 'लोगों पर केंद्रित' वाली शहरी शासन अवधारणा तथा नए युग में चीन के शहरी प्रबंधन की गर्मजोशी और नवाचार को दिखाता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/