चीनी छुट्टियों में 2.4 अरब से अधिक लोगों ने की अंतर-क्षेत्रीय यात्रा

बीजिंग, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीन के परिवहन मंत्रालय के अनुसार, 1 से 8 अक्टूबर के बीच देशभर में कुल अंतर-क्षेत्रीय यात्री प्रवाह 2.432 अरब तक पहुंचने का अनुमान है यानी प्रतिदिन औसतन लगभग 30.4 करोड़ लोग यात्रा कर रहे हैं। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 6.2% की वृद्धि दर्शाता है।

मंत्रालय के आंकड़ों में बताया गया है कि इस अवधि में रेल मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या 15.396 करोड़ रहने की संभावना है, जिसमें प्रतिदिन औसतन 1.924 करोड़ लोग रेल सेवाओं का उपयोग करेंगे। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 2.6% की वृद्धि है।

सड़क मार्ग से यात्रा करने वालों की संचयी संख्या 2 अरब 24 करोड़ 75 लाख 10 हजार अनुमानित है, जो प्रतिदिन औसतन 28.094 करोड़ यात्रियों के बराबर है। यह आंकड़ा वर्ष-दर-वर्ष 6.5% की वृद्धि दर्शाता है।

जल मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1.167 करोड़ होने की उम्मीद है, जिसमें प्रतिदिन औसतन 14.6 लाख लोग शामिल हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में 4.2% अधिक है।

इसके अलावा, नागरिक विमानन सेवाओं से यात्रा करने वालों की कुल संख्या 1.917 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्रतिदिन औसतन 24 लाख यात्री शामिल हैं। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 3.4% अधिक है।

