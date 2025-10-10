अन्तरराष्ट्रीय

चीन अव्यवस्थित मूल्य प्रतिस्पर्धा नियंत्रित करेगा

Oct 10, 2025

बीजिंग, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी राजकीय विकास व सुधार आयोग और बाजार निगरानी प्रशासन ने 'अव्यवस्थित मूल्य प्रतिस्पर्धा नियंत्रित करने और बेहतर बाजार मूल्य व्यवस्था बनाए रखने पर ज्ञापन' जारी किया। इससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखने का स्पष्ट संकेत दिया गया।

ज्ञापन में कहा गया है कि मूल्य प्रतिस्पर्धा बाजार प्रतिस्पर्धा के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। लेकिन, अव्यवस्थित मूल्य प्रतिस्पर्धा उद्योग के विकास, उत्पाद के नवाचार, गुणवत्ता और सुरक्षा आदि पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्वस्थ विकास के लिए लाभदायक नहीं है।

इस बार जारी ज्ञापन में मूल्य निर्धारित करने में व्यापारियों के स्वतंत्र अधिकार की रक्षा के आधार पर स्पष्ट रूप से प्रमुख शासन उपाय पेश किए गए।

ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान मूल्य कानून और बोली कानून आदि कानूनों और नियमों के अनुसार उद्योग की औसत लागत का आकलन करने, अनुस्मारक व चेतावनी जारी करने, न्यायिक निगरानी मजबूत करने और बोली व निविदा व्यवहार मानकीकृत करने के जरिए उद्यमों को कानून के अनुसार व्यापार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

