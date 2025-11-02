अन्तरराष्ट्रीय

चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन परिषद ने 2026 एपेक सीईओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी संभाली

Nov 02, 2025

बीजिंग, 1 नवंबर (आईएएनएस)। 2025 एपेक सीईओ शिखर सम्मेलन 29 से 31 अक्टूबर तक दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में आयोजित किया गया। चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन परिषद (सीसीपीआईटी) ने चीनी उद्यमियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए शिखर सम्मेलन में भाग किया और आधिकारिक तौर पर 2026 एपेक सीईओ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी का अधिकार अपने हाथों में लिया।

31 अक्टूबर की दोपहर को, सीसीपीआईटी के अध्यक्ष रन होंगपिन ने समापन समारोह में भाग लिया और 2026 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भाषण दिया।

उन्होंने 2026 के चीन शिखर सम्मेलन और चौथे चीन अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन एक्सपो जैसी व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए एशिया-प्रशांत व्यापार समुदाय का स्वागत किया।

उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी पक्ष क्षेत्रीय संपर्क व सहयोग के माध्यम से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में साझा विकास को बढ़ावा देंगे और एक खुले, गतिशील, लचीले और शांतिपूर्ण एशिया-प्रशांत समुदाय के निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे।

"कनेक्शन, बिजनेस, बियॉन्ड" थीम के साथ इस शिखर सम्मेलन में एपेक अर्थव्यवस्थाओं के राजनीतिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के 1,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल नवाचार, वैश्विक वित्त और बायोमेडिसिन जैसे विषयों पर गहन चर्चा की। सीसीपीआईटी ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 100 से ज्यादा व्यावसायिक प्रतिनिधियों का आयोजन किया।

