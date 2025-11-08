चीन अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट संचार मंच वूशी में आयोजित

बीजिंग, 8 नवंबर (आईएएनएस)। चीन के च्यांगसू प्रांत के वूशी शहर में 'चीन अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट संचार मंच- 2025' आयोजित हुआ। इस मंच की मेजबानी चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) और च्यांग्सू प्रांतीय सरकार ने संयुक्त रूप से की।

सीएमजी के उप-प्रधान संपादक और सीजीटीएन के प्रधान संपादक फान युन और च्यांग्सू प्रांत के प्रचार विभाग की मंत्री शू यिंग ने इस मंच के उद्घाटन समारोह में भाग लिया और भाषण दिए।

फान युन ने कहा कि 20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति के चौथे पूर्ण अधिवेशन ने चीन के भविष्य के विकास के लिए एक भव्य खाका तैयार किया, जिसमें नई गुणवत्ता वाली उत्पादक शक्तियों का नेतृत्व करने और उच्च-स्तरीय खुलेपन का विस्तार करने आदि महत्वपूर्ण कार्यों की व्यवस्था की गई, ताकि यह वैश्विक समृद्धि व विकास को नए अवसर उपलब्ध कराएगा और नई गति प्रदान करेगा।

'नए अवसर, स्मार्ट वाली आम जीत' विषय पर आधारित इस मंच ने स्मार्ट संचार के अत्याधुनिक मुद्दों का पता लगाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान मंच का निर्माण किया। यह सीएमजी द्वारा 20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति के चौथे पूर्ण अधिवेशन की भावना को लागू करने, सांस्कृतिक आदान-प्रदान व आपसी सीख को गहरा करने और मीडिया अभिसरण को बढ़ाने के लिए उठाया गया एक सकारात्मक कदम है।

इस समारोह में, चीनी सामाजिक विज्ञान अकादमी ने '2025 चीनी शहरों की अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट संचार क्षमताओं की रैंकिंग' जारी की, जिसमें चीनी शहरों की ब्रांड-निर्माण शक्ति और संचार प्रभाव को प्रदर्शित किया गया। इससे यह साबित हुआ कि चीनी शहर दुनिया के लिए चीन को देखने और समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बने हैं।

सीएमजी के सीसीटीवी वेबसाइट, पेइचिंग विदेशी अध्ययन विश्वविद्यालय और च्यांगनान विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित वैश्विक भाषा सेवा मंच के यांग्त्जी रिवर डेल्टा बेस को वूशी में स्थापित किया गया और उसका अनावरण भी किया गया।

साथ ही, शहर की छवि पर आधारित लघु नाटक 'लेंस के माध्यम से वूशी से प्रेम पत्र' का फिल्मांकन भी शुरू हो गया, जिसमें लघु नाटक वीडियो के माध्यम से प्राचीन और आधुनिकता के मिश्रण वाले वूशी शहर के विविध आकर्षण को प्रदर्शित किया गया। वूशी में 14 प्रमुख सांस्कृतिक उद्योग परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए।

इस मंच में 'विश्व युवा बोलें' नामक एक गोलमेज चर्चा भी शामिल है। वहीं, इसमें एआई डिजिटल मानव मंच, शहर छवि का अंतर्राष्ट्रीय संचार (वूशी) मंच, फिल्म (वूशी) मंच आदि तीन उप-मंचों की मेजबानी की जाएगी। इसके अलावा इन मंच में 'चीन को जानना, वूशी में स्मार्ट के साथ कार्य करना' सहित गतिविधियों की एक श्रृंखला भी आयोजित होगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/