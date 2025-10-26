अन्तरराष्ट्रीय

चीन अमेरिका व्यापार वार्ता मलेशिया में शुरू

Oct 26, 2025, 05:34 AM

बीजिंग, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। 25 अक्टूबर की सुबह चीन और अमेरिका व्यापार वार्ता मलेशिया के क्वालालम्पुर में शुरू हुई।

ध्यान रहे चीनी वाणिज्य मंत्री वांग वनथाओ ने 24 अक्टूबर को हुई एक प्रेस वार्ता में बताया कि एक जिम्मेदार बड़े देश के नाते चीन हमेशा डी-कपलिंग का विरोध करता है और वैश्विक उत्पादन व सप्लाई चेन की सुरक्षा और स्थिरता की डटकर सुरक्षा करता है।

पहले चार दौर की व्यापार वार्ता से साबित हुआ है कि चीन और अमेरिका पारस्परिक सम्मान और समानतापूर्ण सलाह मशविरे के आधार पर एक दूसरे की चिंताओं को दूर करने का उपाय खोज सकते हैं और द्विपक्षीय आर्थिक व व्यापारिक सम्बंध के स्वस्थ, स्थिर व सतत् विकास को बढ़ा सकते हैं।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/

