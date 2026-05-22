चीन-अमेरिका को द्विपक्षीय कृषि व्यापार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनानी चाहिए : चीनी वाणिज्य मंत्रालय

बीजिंग, 21 मई (आईएएनएस)। चीनी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयोजित एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रवक्ता हे याडोंग ने चीन द्वारा अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद के बारे में सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कृषि व्यापार चीन-अमेरिका आर्थिक और व्यापारिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण भाग है।

हाल ही में हुई व्यापार वार्ताओं के बाद, चीन और अमेरिका ने कुछ कृषि उत्पादों के लिए गैर-टैरिफ बाधाओं और बाजार पहुंच संबंधी मुद्दों के समाधान को बढ़ावा देने पर कई सकारात्मक सहमतियां व्यक्त कीं और पारस्परिक टैरिफ कटौती के ढांचे में संबंधित उत्पादों को शामिल करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई। साथ ही उन्होंने कृषि उत्पादों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शक लक्ष्य भी निर्धारित किए। दोनों पक्षों को द्विपक्षीय कृषि व्यापार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनानी चाहिए और कृषि क्षेत्र में व्यापार सहयोग की बहाली और निरंतर विस्तार को बढ़ावा देना चाहिए।

हालिया मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि यूरोपीय आयोग चीन की "अतिरिक्त उत्पादन क्षमता" की समस्या से निपटने के लिए एक नया व्यापार उपकरण बना रहा है। इसकी चर्चा में हे याडोंग ने कहा कि यदि व्यापार अधिशेष के कारण किसी चीज को "अतिरिक्त उत्पादन क्षमता" के रूप में चिह्नित किया जाता है, तो क्या कारों, फार्मास्यूटिकल्स, वाइन और सौंदर्य प्रसाधनों के सभी यूरोपीय संघ से निर्यातित वस्तुएं भी "अतिरिक्त उत्पादन क्षमता" से पीड़ित नहीं होंगी? हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि संबंधित देश यूरोपीय संघ की "अतिरिक्त उत्पादन क्षमता" के मुद्दे की जांच कर रहे हैं, और यूरोपीय संघ को ऐसी परिस्थितियों में दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए। हम यूरोपीय संघ से आग्रह करते हैं कि वह वास्तविकता का सामना करे, संवाद और परामर्श के सही रास्ते पर वापस लौटे और ऐसे काम करे जो वास्तव में चीन-यूरोप आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के विकास के लिए लाभकारी हों।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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