चीन-अमेरिका आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के स्थिर विकास को बढ़ावा दें : ह लिफंग

बीजिंग, 13 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और चीनी उप-प्रधानमंत्री ह लिफंग ने पेइचिंग में अमेरिका-चीन संबंधों पर राष्ट्रीय समिति (एनसीयूसीआर) के बोर्ड के कार्यकारी उपाध्यक्ष इवान ग्रीनबर्ग और एनसीयूसीआर के अध्यक्ष स्टीफन ऑर्लिंस से मुलाकात की।

ह लिफंग ने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। दोनों पक्षों को दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच बुसान बैठक में हुई महत्वपूर्ण सहमति और परिणामों को बनाए रखने और लागू करने, सहयोग को मजबूत करने, मतभेदों को दूर करने और चीन-अमेरिका आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के स्थिर विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि अमेरिका-चीन संबंधों पर राष्ट्रीय समिति चीन और अमेरिका के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने में नए योगदान देगी।

ह लिफंग ने बैठक में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन की भी जानकारी दी।

अमेरिकी पक्ष ने कहा कि अमेरिका-चीन संबंधों की स्थिरता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है और वे अमेरिका-चीन आदान-प्रदान और सहयोग को और अधिक गहरा करने में सेतु की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/