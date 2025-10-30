अन्तरराष्ट्रीय

चीन अग्रणी भूमिका निभाता है : एपेक सचिवालय के कार्यकारी निदेशक

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Oct 30, 2025, 01:15 PM

बीजिंग, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। 32वीं एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) नेताओं की अनौपचारिक बैठक दक्षिण कोरिया में आयोजित होने वाली है। दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, एपेक के कार्यकारी निदेशक एडुआर्डो पेड्रोसा ने आधुनिकीकरण में चीन की उपलब्धियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

उन्होंने यह भी कहा कि चीन एपेक ढांचे में एक महत्वपूर्ण अग्रणी भूमिका निभाता है, और इस क्षेत्र और विश्व स्तर पर समृद्धि के उच्च स्तर को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है।

पेड्रोसा ने कहा कि एपेक में शामिल होने के बाद से, चीन लगातार इसमें सक्रिय भागीदार रहा है। अपनी सदस्यता के शुरुआती दौर में, चीन का मुख्य ध्यान अपने सुधारों को आगे बढ़ाने पर था। इस चरण के बाद, चीन ने एपेक ढांचे के भीतर एक और भी महत्वपूर्ण अग्रणी भूमिका निभानी शुरू कर दी और इस क्षेत्र तथा विश्व स्तर पर समृद्धि के उच्च स्तर को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। साल 2014 में, जब चीन ने एपेक बैठक की मेजबानी की, तो उसने 'एशिया-प्रशांत के मुक्त व्यापार क्षेत्र को साकार करने के लिए एपेक रोडमैप' का प्रस्ताव रखा और एक कनेक्टिविटी ब्लूप्रिंट जारी किया, जो इस क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

गत वर्ष एपेक सीईओ शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अपने लिखित भाषण में 13 बार 'आर्थिक वैश्वीकरण' और 11 बार 'खुलेपन' का उल्लेख किया। इसकी चर्चा करते हुए एडुआर्डो पेड्रोसा ने माना कि राष्ट्रपति शी के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो इस क्षेत्र के भविष्य, खुलेपन और एकता के संबंध में हैं, तथा यह भी कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र किस प्रकार विश्व अर्थव्यवस्था के खुलेपन में सहायक भूमिका निभा सकता है।

पेड्रोसा ने यह भी कहा कि अब दुनिया परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को तत्काल अद्यतन करने की आवश्यकता है। नए दृष्टिकोण कैसे विकसित किए जाएं और कैसे नवाचार किए जाएं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एपेक को आशा है कि वह इसके लिए तरीके और समाधान प्रदान करेगा।

पेड्रोसा के अनुसार, एपेक द्वारा प्रस्तावित पहलों को कई अवसरों पर वैश्विक शासन में लागू किया गया है। एपेक में बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, छोटी अर्थव्यवस्थाएं और द्वीप अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, इसी कारण सदस्य अपने ज्ञान को एकत्रित कर सकते हैं और पूरे विश्व के लाभ के लिए ईमानदारी से सहयोग करने में सक्षम हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

