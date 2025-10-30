चीन-आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र 3.0, क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक नया मानक

बीजिंग, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीन और आसियान ने आधिकारिक तौर पर उन्नत मुक्त व्यापार क्षेत्र 3.0 प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान आकर्षित किया।

विदेशी मीडिया ने आम तौर पर इस उपलब्धि को बहुपक्षवाद और मुक्त व्यापार के प्रति दोनों पक्षों की दृढ़ प्रतिबद्धता के रूप में देखा, जिसने गहन क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए एक नया मील का पत्थर स्थापित किया और अस्थिर वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार में स्थिरता लाने वाली गति प्रदान की।

सहयोग की एक मजबूत नींव इस उन्नयन का आधार है। 1991 में वार्ता प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से चीन और आसियान पारस्परिक लाभ और साझी जीत वाले सहयोग के मार्ग पर चल पड़े हैं और अब एक-दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। इस वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में द्विपक्षीय आयात और निर्यात का कुल मूल्य साल-दर-साल 9.6% बढ़ा, और व्यापार की मात्रा में रुझान के विपरीत वृद्धि हुई, जिसने संस्करण 3.0 के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया।

संस्करण 1.0 (वस्तुओं के व्यापार का उदारीकरण) और संस्करण 2.0 (सेवाओं और निवेश में व्यापार की सुविधा) की तुलना में, संस्करण 3.0 एक गुणात्मक छलांग का प्रतिनिधित्व करता है: डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला संपर्क जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह मुक्त व्यापार प्रथाओं में दोनों पक्षों के लिए प्रतिबद्धता का उच्चतम स्तर निर्धारित करता है। यह न केवल समझौते के मौजूदा क्षेत्रों को उन्नत करता है, बल्कि नवीन नियमों का भी विस्तार करता है, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि व्यवसाय और लोग क्षेत्रीय विकास के लाभों को साझा करें।

यह दोनों पक्षों के बीच संवाद संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित शिखर सम्मेलन में बनी सहमति को लागू करने में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। '1.0 से 3.0 तक की प्रगति अर्थशास्त्र और व्यापार के नियमों की गहरी समझ को दर्शाती है।' पेइचिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चाई कुन ने बताया कि संस्करण 3.0 डिजिटल और हरित नियमों में नवाचार और उन्नत आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के माध्यम से मुक्त व्यापार क्षेत्र को 'मात्रात्मक संचय' से 'गुणात्मक छलांग' की ओर ले जाएगा, जिससे एक खुली विश्व अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक 'एशियाई समाधान' उपलब्ध होगा।

द्विपक्षीय उद्देश्यों के लिए, संस्करण 3.0 संस्थागत लाभों को उजागर करेगा, आसियान के साथ एक व्यापारिक साझेदार के रूप में चीन की स्थिति को मजबूत करेगा, गहन औद्योगिक एकीकरण को बढ़ावा देगा और औद्योगिक श्रृंखला के लिए एक स्थिर 'आंतरिक संचलन' का निर्माण करेगा। वैश्विक स्तर पर, यह क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक नया प्रतिमान स्थापित करता है। यह न केवल वैश्विक शासन में विकासशील देशों की आवाज को बढ़ाता है, बल्कि आरसीईपी ढांचे के तहत यूरोपीय संघ जैसे मुक्त व्यापार समझौतों के नियमों के अनुरूप भी है, जिससे अधिक देशों को 'बहिष्कार रहित खुलेपन' के माध्यम से अवसरों को साझा करने का अवसर मिलता है।

दोनों पक्ष वर्तमान में घरेलू अनुमोदन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह जल्द से जल्द लागू हो। इस अधिक आधुनिक, कुशल और लचीली मुक्त व्यापार प्रणाली के कार्यान्वयन के साथ-साथ चीन की 'आपसी विश्वास निर्माण, गहन एकीकरण और लोगों को जोड़ने' की तीन-सूत्री पहल के साथ, साझे भविष्य वाला चीन-आसियान समुदाय विश्व शांति और विकास को और भी अधिक बल प्रदान करेगा। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन के 'उच्च-स्तरीय खुलेपन का विस्तार' करने के आह्वान का एक स्पष्ट कार्यान्वयन है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/