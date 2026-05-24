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चीन 26 मई को यूएन सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 24, 2026, 04:44 AM

बीजिंग, 23 मई (आईएएनएस)। इस महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष देश के रूप में, चीन 26 मई को सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा, जिसका विषय होगा "संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बनाए रखना और संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करना।"

सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य और चीनी विदेश मंत्री वांग यी न्यूयॉर्क में इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए यात्रा करेंगे। न्यूयॉर्क की यात्रा के दौरान, वांग यी 28 मई को "वैश्विक शासन मित्र समूह" की बैठक में भी भाग लेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासचिव तथा संबंधित देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे।

कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के निमंत्रण पर वांग यी 28 से 30 मई तक कनाडा की यात्रा करेंगे। 22 मई को चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित नियमित संवाददाता सम्मेलन में प्रवक्ता क्वो च्याखुन ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में, चीन-कनाडा संबंधों में सुधार आया है और दोनों पक्ष एक नए प्रकार की रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की यह यात्रा चीन-कनाडा संबंधों में सकारात्मक गति को मजबूत करने के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है।

चीन को उम्मीद है कि यह यात्रा कनाडा के साथ राजनीतिक आपसी विश्वास को बढ़ाएगी, पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का विस्तार करेगी, मतभेदों का उचित प्रबंधन करेगी और चीन-कनाडा संबंधों के निरंतर विकास को एक स्वस्थ, स्थिर और टिकाऊ पथ पर बढ़ावा देगी, ताकि दोनों देशों के लोगों को बेहतर लाभ मिल सके।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/

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