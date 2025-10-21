अन्तरराष्ट्रीय

Cambodia Techo International Airport : कंबोडिया को मिला देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, पीएम मानेट ने किया उद्घाटन

कंबोडिया का सबसे बड़ा टेको इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू, आर्थिक विकास को मिलेगी गति
Oct 21, 2025, 06:31 AM
कंडल: कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने सोमवार को यहां टेको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (टीआईए) का आधिकारिक उद्घाटन किया। यह एयरपोर्ट दक्षिण पूर्व एशियाई देश का सबसे बड़ा नया हवाई अड्डा है।

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, उद्घाटन समारोह के दौरान अपने संबोधन में, पीएम हुन मानेट ने कहा कि 2.3 अरब डॉलर की लागत से निर्मित इस विश्वस्तरीय हवाई अड्डे ने पुराने नोम पेन्ह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जगह ले ली है। नोम पेन्ह एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद था।

उन्होंने कहा, "टीआईए वर्तमान में कंबोडिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। मुझे विश्वास है कि टीआईए कंबोडिया के आर्थिक और पर्यटन विकास में उत्प्रेरक बनेगा और अधिक निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद करेगा।"

कंबोडियाई पीएम ने कहा कि 4एफ-स्तरीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई यात्रा और हवाई माल परिवहन को सुगम बनाएगा, जिससे कंबोडिया का इस क्षेत्र और दुनिया से जुड़ाव और व्यापक होगा। यह हवाई अड्डा राज्य में एक प्रमुख यात्री और रसद केंद्र बन जाएगा।

उन्होंने कहा कि 4 किलोमीटर लंबे दोहरे रनवे वाला टीआईए लंबी दूरी की उड़ानों और सभी प्रकार के विमानों की लैंडिंग की सुविधा प्रदान करने में सक्षम है।

बता दें, इस हवाई अड्डे की परियोजना पर 2020 में काम शुरू हुआ था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के पास था।

कंबोडिया एयरपोर्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा निवेशित, टीआईए का निर्माण राजधानी नोम पेन्ह से लगभग 20 किलोमीटर दूर, दक्षिणी कंदल और ताकेओ प्रांतों में 2,600 हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है।

टीआईए के प्रमुख शेयरधारक, कंबोडिया एयरपोर्ट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष पुंग खेव ने कहा कि पहले चरण में, एक मुख्य यात्री टर्मिनल भवन, हवाई क्षेत्र, सहायक भवन, एक सामान्य विमानन और स्थायी वीवीआईपी टर्मिनल, और अन्य सहायक बुनियादी ढांचों का निर्माण किया गया है।

खेएव से ने कहा कि टीआईए भविष्य के लिए बनाया गया है और इसकी योजना तीन चरणों में बनाई गई है। पहले चरण में इसकी क्षमता 1.3 करोड़ यात्री, दूसरे चरण में 3 करोड़ यात्री और तीसरे चरण में 5 करोड़ यात्री होगी।

बता दें, कंबोडिया में फिलहाल तीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, टीआईए, सिएम रीप अंगकोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और सिहानोक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कार्यरत हैं।

 

 

 

