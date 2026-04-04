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Cambodia Fuel Crisis : मिडिल ईस्ट संघर्ष की वजह से कंबोडिया में डीजल की कीमत दोगुनी से ज्यादा हुई: सरकार

कंबोडिया में ईंधन संकट: डीजल और गैसोलीन की कीमतें दोगुनी से अधिक बढ़ीं।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 04, 2026, 09:20 AM
मिडिल ईस्ट संघर्ष की वजह से कंबोडिया में डीजल की कीमत दोगुनी से ज्यादा हुई: सरकार

नोम पेन्ह: मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष की वजह से तेल संकट की गहरी समस्या देखने को मिल रही है। तेल संकट की वजह से इसकी कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिल रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि मध्य पूर्व संघर्ष शुरू होने के बाद से कंबोडिया में डीजल की कीमत दोगुनी से ज्यादा हो गई है।

शुक्रवार रात को एक घोषणा में, मंत्रालय ने कहा कि एक लीटर डीजल की कीमत अब 8,100 रीएल (2.03 डॉलर) है, जो फरवरी के आखिर में 3,850 रीएल (0.96 डॉलर) से 110 फीसदी ज्यादा है।

इस बीच, घोषणा के मुताबिक, रेगुलर गैसोलीन की कीमत अब 5,500 रीएल (1.37 डॉलर) प्रति लीटर है, जो फरवरी के आखिर में 3,850 रीएल (0.96 डॉलर) से 42.8 फीसदी ज्यादा है।

इसके साथ ही, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कीमत 3,900 रीएल (0.97 डॉलर) प्रति लीटर हो गई है, जो फरवरी के आखिर में 2,000 रीएल (0.50 डॉलर) से 95 फीसदी ज्यादा है।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, फ्यूल की बढ़ती कीमतों के असर को कम करने के लिए, सरकार ने 20 मार्च को फ्यूल प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स कम कर दिए।

इसके अलावा, 28 मार्च को, सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों, पैसेंजर प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों, इलेक्ट्रिक स्टोव और सोलर पावर्ड डिवाइस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का फैसला किया।

यह साउथ-ईस्ट एशियाई देश पूरी तरह से इंपोर्टेड पेट्रोलियम और डीजल पर निर्भर है, क्योंकि इसके समुद्र तल के तेल भंडार का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है।

इससे पहले सिविल एविएशन प्रवक्ता ने कहा था कि 31 मार्च को, कंबोडिया से आने-जाने वाली 36 में से 18 एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट संघर्ष के कारण फ्यूल की बढ़ती कीमतों के कारण अपने एयर टिकट के दाम बढ़ा दिए थे।

सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और स्टेट सेक्रेटेरिएट ऑफ सिविल एविएशन के प्रवक्ता सिन चांसेरी वुथा ने कहा कि एयरलाइंस ने फ्लाइट की दूरी के आधार पर अपने बेसिक हवाई किराए पर फ्यूल सरचार्ज जोड़ा है।

उन्होंने एक न्यूज रिलीज में कहा कि चार घरेलू एयरलाइनों ने अपने हवाई किराए में औसतन लगभग 21 डॉलर की बढ़ोतरी की है, जबकि विदेशी एयरलाइनों ने अपने हवाई किराए में औसतन लगभग 28 डॉलर की बढ़ोतरी की है।

--आईएएनएस

 

 

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