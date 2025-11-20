चेक रिपब्लिक में टकराईं दो ट्रेन, 40 से ज्यादा घायल, मंत्री बोले- स्टॉप सिग्नल पार कर गई थी एक

प्राग (चेक रिपब्लिक)/नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। चेक रिपब्लिक के साउथ बोहेमियन इलाके में गुरुवार को दो ट्रेनों की टक्कर हो गई। स्थानीय मीडिया के अनुसार, इसमें 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है।

ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मार्टिन कुप्का ने कहा कि कारण की जांच की जा रही है; शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि एक ट्रेन स्टॉप पर सिग्नल पार कर गई होगी।

एक्स पोस्ट पर मंत्री ने कहा, "आज सुबह, ज्लिव और दिवची के बीच लाइन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन की पैसेंजर ट्रेन से आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। इमरजेंसी सर्विस मौके पर पहुंच रही हैं, और पैसेंजर को निकाला जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 की हालत गंभीर है और लगभग 40 लोगों को हल्की चोट आई है। मैं स्थिति पर नजर बनाए हुए हूं।"

उन्होंने सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए आगे लिखा, "मैं सभी घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं। रेलवे इंस्पेक्टरेट पहले से ही घटना की जांच कर रहा है। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, एक्सप्रेस ट्रेन शायद स्टॉप पोजीशन में सिग्नल पार कर गई थी। इस लाइन पर 2030 के बाद ईटीसीएस शुरू करने का प्लान है। हालांकि, यह हादसा यह भी दिखाता है कि हमें इंसानी गलतियों को बेहतर ढंग से रोकने में सक्षम मॉडर्न सेफ्टी सिस्टम को और बढ़ाना जारी रखना होगा।"

सीटीके न्यूज एजेंसी ने बताया कि यह हादसा सुबह 6.20 बजे के करीब हुआ। हादसा सेस्के बुदेजोविस शहर के पास हुआ। रीजनल रेस्क्यू सर्विस ने बताया कि दो लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। सेस्के बुदेजोविस और प्लजेन शहर के बीच ट्रैफिक रोक दिया गया था और दोपहर तक इसके फिर से शुरू होने की उम्मीद नहीं थी।

अधिकारी हादसे के कारण की जांच कर रहे थे।

फायर और रेस्क्यू सर्विस ने बताया कि टक्कर प्राग से करीब 132 किलोमीटर दक्षिण में हुई। इसके बाद दोनों ट्रेनों के सभी पैसेंजर को सुरक्षित निकाल लिया गया। न्यूज डॉट एजेड की रिपोर्ट के मुताबिक, एक क्षेत्रीय अस्पताल की प्रवक्ता ने पांच गंभीर रूप से घायल लोगों के भर्ती होने की पुष्टि की है।

--आईएएनएस

केआर/