चच्यांग के परमाणु द्वीप जिनछिमेन परमाणु ऊर्जा इकाई 1 का निर्माण पूरी तरह से शुरू

Aug 10, 2025

बीजिंग, 10 अगस्त (आईएएनएस)। चीन राष्ट्रीय परमाणु निगम से मिली खबर के अनुसार, रविवार को चच्यांग प्रांत के निंग्पो स्थित जिनछिमेन परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 1 के परमाणु द्वीप के लिए कंक्रीट डालने का काम शुरू हुआ।

परमाणु द्वीप का निर्माण शुरू होने से हुआलोंग वन परमाणु ऊर्जा संयंत्र बेड़े में एक नया सदस्य जुड़ गया है।

चच्यांग के जिनछिमेन परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 1 का अनुमानित परिचालन जीवन 60 वर्ष है। इस परियोजना में छह मिलियन किलोवाट की परमाणु ऊर्जा इकाइयां शामिल हैं।

पूरी तरह से पूरा होने पर, अनुमानित वार्षिक विद्युत उत्पादन 55 बिलियन किलोवाट-घंटे तक पहुंच जाएगा, जो 2024 में निंग्पो की कुल विद्युत खपत के आधे के बराबर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 45 मिलियन टन की कमी लाएगा।

वर्तमान में, दुनिया भर में 41 हुआलोंग वन रिएक्टरों के निर्माण और संचालन को मंजूरी दी गई है, जिससे यह तीसरी पीढ़ी की परमाणु ऊर्जा तकनीक बन गई है, जिसकी निर्माणाधीन और संचालित इकाइयों की संख्या दुनिया भर में सबसे अधिक है।

यह वर्तमान में चीन के परमाणु ऊर्जा विकास में उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक रिएक्टर प्रकार भी है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

