बाढ़ से जूझते पाकिस्तान को अमेरिका ने भेजी मदद, सैन्य विमानों से पहुंची राहत सामग्री

इस्लामाबाद, 6 सितंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ से मची तबाही के बीच, अमेरिका ने मानवीय सहायता का हाथ बढ़ाया है। अमेरिकी दूतावास इस्लामाबाद के एक पोस्ट के अनुसार, अमेरिकी सैन्य विमानों ने पाकिस्तान सेना के अनुरोध पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाई है।

रावलपिंडी के नूर खान एयर बेस पर राहत सामग्री उतरने को लेकर इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास की सीडीए नताली ए. बेकर ने पाकिस्तान के लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की, जिनका जीवन इस व्यापक और विनाशकारी बाढ़ के कारण अस्त-व्यस्त हो गया है।

अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए इस बात की जानकारी देते हुए लिखा, "विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए पाकिस्तानी सेना के अनुरोध पर अमेरिकी सैन्य विमानों ने आवश्यक सामग्री पहुंचाई। नूर खान एयर बेस पर, सीडीए बेकर ने पाकिस्तान के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की, जिनका जीवन व्यापक, विनाशकारी बाढ़ से उजड़ गया है।"

अमेरिकी सैन्य विमानों द्वारा राहत सामग्री की डिलीवरी को दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान में आई बाढ़ ने देश के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान में आई बाढ़ ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतरराष्ट्रीय संगठन और देश पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आए हैं। अमेरिका द्वारा भेजी गई यह सहायता, जिसमें दवाएं, भोजन, पानी और आश्रय सामग्री शामिल है, लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।

पाकिस्तान में आई बाढ़ को दशकों में सबसे खराब प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, हजारों गांवों का संपर्क टूट गया है और कृषि भूमि का व्यापक नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार, देश की एक बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है, जिससे एक गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है।

सीडीए बेकर ने नूर खान एयर बेस पर पाकिस्तानी अधिकारियों से मुलाकात की और राहत कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान, पाकिस्तान सेना ने अमेरिकी सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। राहत सामग्री को बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है।

--आईएएनएस

वीकेयू/डीएससी