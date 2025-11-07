'बड़े बाजार को साझा करें और चीन को निर्यात करें' कार्यक्रम आयोजित होंगे

बीजिंग, 7 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी वाणिज्य मंत्रालय 'बड़े बाजार को साझा करें और चीन को निर्यात करें' शीर्षक सिलसिलेवार कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। हर साल दस विषयों के अनुसार सौ से अधिक गतिविधियों का आयोजन होगा।

वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ह यातोंग ने कहा कि 'बड़े बाजार को साझा करें और चीन को निर्यात करें' सिलसिलेवार कार्यक्रम पूरी तरह से दिखाता है कि चीन के विशाल बाजार में अवसर हमेशा से मौजूद हैं और दुनिया के लिए चीन का द्वार और अधिक व्यापक रूप से खुलेगा। चीन अवसर साझा करने और समान विकास करने में विभिन्न देशों का स्वागत करता है।

ह यातोंग ने कहा कि 'बड़े बाजार को साझा करें और चीन को निर्यात करें' सिलसिलेवार कार्यक्रम में सक्रियता से आयात का विस्तार करने पर जोर दिया जाएगा। हर साल दस विषयों के अनुसार सौ से अधिक गतिविधियों का आयोजन होगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

