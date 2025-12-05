बदलते रहे साल, दोस्ती बनी मिसाल, 2001 से पीएम मोदी और पुतिन की अनोखी केमिस्ट्री

नई दिल्ली, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत और रूस के संबंध दशकों पुराने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की केमिस्ट्री ने इन्हें एक नए रणनीतिक और भावनात्मक आयाम पर पहुंचा दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी आर्काइव ने कई पोस्ट कर इन 24 वर्षों की इस असाधारण यात्रा को विस्तार से बताया है। एक ऐसी यात्रा, जिसकी शुरुआत 2001 से होती है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

मोदी आर्काइव ने एक्स पोस्ट में लिखा, "मोदी-पुतिन का रिश्ता 2014 में शुरू नहीं हुआ था; इसकी जड़ें 2001 में जाती हैं, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले थे। नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री वाजपेयी के साथ एक समिट के लिए रूस गए थे। वह इंटरनेशनल स्टेज पर एक जूनियर हस्ती थे, जो उस देश को रिप्रेजेंट करते थे जिसे उन्होंने बाद में "एक छोटा राज्य" कहा। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की हैसियत के बावजूद, गर्मजोशी और सम्मान दिखाया। सालों बाद, पीएम मोदी को वह पहली मुलाकात साफ-साफ याद है: "राष्ट्रपति पुतिन ने मेरे साथ बहुत सम्मान और इज्ज़त से पेश आए। इसने हमारी पक्की दोस्ती की नींव रखी।"

पोस्ट में आगे कहा गया कि 2001 की इस यात्रा के दौरान, सीएम मोदी ने गुजरात राज्य और रूस के अस्त्राखान प्रांत के बीच सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक प्रोटोकॉल एग्रीमेंट पर साइन किए। इस एग्रीमेंट ने गुजरात-अस्त्राखान को भारतीय राज्य-रूसी प्रांत सहयोग के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया, जो बाद में भारत-रूस के बड़े जुड़ाव के लिए एक मॉडल के तौर पर काम आया। यह नींव तब अहम साबित हुई जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जिससे भारत-रूस संबंध तुरंत गहरे हुए।

एक अन्य पोस्ट में कहा गया, "16 जुलाई 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी फोर्टालेजा में ब्रिक्स समिट में पुतिन से मिले। मई 2014 में ऑफिस संभालने के बाद यह पीएम मोदी की राष्ट्रपति पुतिन के साथ पहली ऑफिशियल मीटिंग थी। पुतिन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि आप हमारे देश के बहुत अच्छे दोस्त हैं। कुछ महीने बाद, दिसंबर में पुतिन प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी की पहली बाइलेटरल समिट के लिए नई दिल्ली पहुंचे।"

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री के तौर पर दिल्ली के बाहर मेरा पहला दौरा आईएनएस विक्रमादित्य पर था। यह हमारे डिफेंस कोऑपरेशन के एक बड़े सिंबल के तौर पर विदेश में जाता है। दोनों नेताओं ने आर्म्ड फोर्सेज के तीनों विंग्स में जॉइंट एक्सरसाइज की, जिसमें मिलिट्री कोऑर्डिनेशन दिखाया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भले ही आज भारत के ऑप्शन बढ़ गए हैं, रूस हमारा सबसे जरूरी डिफेंस पार्टनर बना रहेगा, जब दोनों ने डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर डिटेल में बात की।"

एक अन्य वाक्या को शेयर करते हुए मोदी आर्काइव ने लिखा, "2015 में पीएम मोदी 8-10 जुलाई को मॉस्को में ब्रिक्स समिट में पुतिन से मिले, जहां उन्होंने स्ट्रेटेजिक सहयोग और इकोनॉमिक एंगेजमेंट पर चर्चा की। ब्रिक्स समिट में भारत की भागीदारी के साथ-साथ स्ट्रेटेजिक बातचीत भी हुई। इसके बाद दिसंबर (23-25) में क्रेमलिन का ऑफिशियल दौरा हुआ, जो प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का रूस का पहला बड़ा बाइलेटरल दौरा था। प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें एक सिंबॉलिक गिफ्ट दिया: महात्मा गांधी की डायरी का एक हाथ से लिखा पन्ना, जिसमें बापू के नोट्स थे। दोनों नेताओं ने एक ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, "रूस-इंडिया पार्टनरशिप: 21वीं सदी के लिए एक विजन।"

इसके बाद 2016 में पीएम मोदी और पुतिन दो बार मिले, पहली बार 24 जून को ताशकंद में एससीओ समिट में, जहां रूस ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) की मेंबरशिप के लिए भारत की कोशिश का मजबूती से सपोर्ट किया। प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत के स्पेशल स्टेटस पर जोर देते हुए कहा कि भारत [रूस का] एक स्पेशल और प्रिविलेज्ड पार्टनर है। वे 15-16 अक्टूबर को गोवा में फिर मिले, जहां उन्होंने मिलकर कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की कुडनकुलम यूनिट-2 को भारत-रूस दोस्ती और सहयोग के लिए डेडिकेट किया। उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, पुतिन ने भारत के काउंटर-टेररिज्म रिस्पॉन्स के साथ पूरी सॉलिडैरिटी दिखाई। यहां, पीएम मोदी ने रूस की तारीफ करते हुए कहा कि एक पुराना दोस्त दो नए दोस्तों से बेहतर होता है।

2017 की एक घटना को शेयर करते हुए, मोदी आर्काइव ने लिखा, "मई-जून 2017 में, पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत-रूस डिप्लोमैटिक रिश्तों के 70 साल पूरे होने पर 21वीं सदी के लिए एक विजन नाम का ऐतिहासिक सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन अपनाया। यह डिक्लेरेशन ग्लोबल गवर्नेंस, आतंकवाद, सॉवरेनिटी और रीजनल स्टेबिलिटी पर बड़े स्ट्रेटेजिक मेल को दिखाता है। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम और बाइलेटरल (18वें सालाना समिट) के दौरान, पुतिन ने खुद पीएम मोदी को रूस की ऐतिहासिक और कल्चरल विरासत दिखाई। उस साल 4 सितंबर को, पीएम मोदी ने चीन के जियामेन में ब्रिक्स समिट के दौरान पुतिन से मुलाकात की, और बाइलेटरल और मल्टीलेटरल मामलों पर अपनी रेगुलर बातचीत जारी रखी।"

मोदी आर्काइव ने एक अन्य पोस्ट में बताया कि मई 2018 में पीएम मोदी और पुतिन ने सोची में एक अनोखी इनफॉर्मल समिट की। समिट के दौरान पुतिन के पर्सनल गाइडेंस में पीएम मोदी ने क्रास्नाया पोलियाना में माई रशिया कल्चरल और एथनोग्राफिक सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद पीएम मोदी को रशियन कल्चरल हेरिटेज साइट्स दिखाईं, जिससे पता चला कि पीएम मोदी रशियन सभ्यता और मूल्यों को समझने में कितना पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हैं। जुलाई 2018 में पीएम मोदी और पुतिन ने ब्रिक्स समिट के दौरान ग्लोबल मुद्दों पर ब्रिक्स कोऑर्डिनेशन, एनर्जी कोऑपरेशन जारी रखना, डिफेंस सेक्टर में कोऑपरेशन, काउंटर-टेररिज्म कोऑपरेशन वगैरह पर फोकस करते हुए बाइलेटरल बातचीत की।

पोस्ट में आगे कहा गया, "अक्टूबर 2018 में भारत और रूस ने एस-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम पर एक बड़े डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किए, जो एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को दिखाता है। दिसंबर 2018 में नरेंद्र मोदी जी20 समिट के दौरान पुतिन और चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिले, जो तीन बड़ी उभरती इकोनॉमी के बीच कोऑर्डिनेटेड पोजीशन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को दिखाता है।"

मोदी आर्काइव ने एक अन्य पोस्ट में बताया, "2019 में वे बार-बार मिले। एससीओ समिट के दौरान, पीएम मोदी ने पुतिन से खास तौर पर गर्मजोशी से कहा कि आपकी दोस्ती और भरोसा बहुत मायने रखता है। जून 2019 में पीएम मोदी पुतिन और शी जिनपिंग जी20 फ्रेमवर्क के अंदर रीजनल और ग्लोबल प्रायोरिटी पर अपनी पोजीशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए मिले। इसके बाद, सितंबर में व्लादिवोस्तोक 2019 आया। यह पीएम मोदी का रूस का पहला बाइलेटरल दौरा था और रूस के फ्लैगशिप ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में चीफ गेस्ट के तौर पर उनका हिस्सा लेना था। समिट के दौरान, पीएम मोदी ने रूस के फार ईस्ट डेवलपमेंट के लिए $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की, जिससे रूस की रीजनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी के लिए भारत का कमिटमेंट दिखा। पीएम मोदी और पुतिन ने ब्रासीलिया में ब्रिक्स समिट के दौरान अपनी चौथी बाइलेटरल मीटिंग की, जिसमें स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन, रीजनल सिक्योरिटी मामलों और मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म कोऑर्डिनेशन पर फोकस किया गया।

एक अन्य पोस्ट में मोदी आर्काइव ने बताया कि साल 2021 में पहली बार 2+2 डायलॉग समिट-लेवल की बातचीत के साथ हुआ। यह सिस्टम, जो अब सालाना होता है, ने इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट को काफी गहरा किया, और बाइलेटरल समिट से आगे हाई-लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाया।

मोदी आर्काइव ने आगे कहा कि यह मीटिंग रूस-यूक्रेन झगड़े (फरवरी 2022) के लगभग 6 महीने बाद हुई, जिससे यह भारत की डिप्लोमैटिक पोजीशन और भारत-रूस पार्टनरशिप की मजबूती के लिए खास तौर पर अहम हो गई। इस बाइलेटरल मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दशकों की दोस्ती और पर्सनल रिश्ते भारत-रूस रिश्तों की खासियत हैं। पीएम मोदी ने मजबूत रूस-भारत रिश्तों पर जोर दिया और ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस, और टेक्नोलॉजी में सहयोग पर जोर दिया।

