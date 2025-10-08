ब्रिटिश पीएम के स्वागत में सजा सी-लिंक पुल और बीएमसी भवन, विदेश मंत्रालय ने शेयर की तस्वीरें

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के दो दिवसीय भारत दौरे पर मुंबई में भव्य स्वागत हुआ। पीएम स्टार्मर के आगमन की खुशी में मुंबई के सी-लिंक पुल और बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन भवन को रोशनी से सजाया गया है।

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के स्वागत में मुंबई स्थित प्रतिष्ठित सी-लिंक पुल और बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन भवन को रोशनी से सजाया गया।" उन्होंने पीएम स्टार्मर को इस पोस्ट में टैग भी किया है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने एक वीडियो भी शेयर किया।

बता दें कि पीएम स्टार्मर ने जब से ब्रिटेन का पदभार संभाला है, उसके बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। ब्रिटेन पीएम के डाउनिंग स्ट्रीट के ऑफिस नंबर 10 ने उनकी इस यात्रा को 'मुंबई के लिए दो दिवसीय व्यापार मिशन' बताया।

पीएम ऑफिस की ओर से साझा जानकारी के अनुसार इस यात्रा पर भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर ज्यादा फोकस रहेगा।

इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की यात्रा की थी। जुलाई 2025 में पीएम मोदी ब्रिटेन पहुंचे थे, जिसके कुछ ही महीनों के बाद अब ब्रिटेन के पीएम का भारत दौरा हुआ है। पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच लंबे समय से चर्चा में रहे व्यापार समझौते पर मुहर लगी थी।

अमेरिका की ओर से लगाए जा रहे टैरिफ के बीच पीएम स्टार्मर की यात्रा को बेहद अहम बताया जा रहा है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, दोनों नेता विजन 2035 रोडमैप के अनुरूप 'भारत-यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विविध पहलुओं में प्रगति' की समीक्षा करेंगे।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "दोनों नेता भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) द्वारा प्रस्तुत अवसरों पर व्यवसायों और उद्योग जगत के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, जो भविष्य की भारत-ब्रिटेन आर्थिक साझेदारी का एक केंद्रीय स्तंभ है। वे क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।"

विदेश मंत्रालय के अनुसार, "यह यात्रा 23-24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा से उत्पन्न गति और सार को और आगे बढ़ाएगी। यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के एक दूरदर्शी साझेदारी बनाने के साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करेगी।"

