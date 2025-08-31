ब्रिटेन : पीएम स्टारमर ने अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेने और वापस भेजने का ऐलान किया

लंदन, 31 अगस्त (आईएएनएस)। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेने और वापस भेजने का ऐलान किया है। हाल में सरकार पर चैनल क्रॉसिंग और शरण होटलों के मुद्दे से निपटने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

स्टारमर ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "मैं स्पष्ट हूं, हम अवैध प्रवेश को बढ़ावा नहीं देंगे। अगर आप अवैध रूप से चैनल पार करते हैं, तो आपको हिरासत में लिया जाएगा और वापस भेज दिया जाएगा।"

उनकी यह टिप्पणी शनिवार को पूरे इंग्लैंड में कई प्रदर्शनों के दौरान आई, जिनमें लंदन, स्केग्नेस और ग्लूसेस्टर भी शामिल हैं, जहां शरणार्थियों को होटलों में ठहराया जा रहा है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिमी लंदन में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया।

गर्मियों में हजारों लोग विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए थे, जो एक होटल में ठहरे एक शरणार्थी की गिरफ्तारी और उसके बाद उस पर 14 साल की एक लड़की के कथित यौन उत्पीड़न सहित कई अपराधों के आरोप लगने के बाद शुरू हुए थे।

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जून तक होटलों में ठहरे शरणार्थियों की संख्या बढ़कर 32,000 से अधिक हो गई। सरकार ने अगले आम चुनाव तक शरणार्थी होटलों को बंद करने का वादा किया था।

ब्रिटेन और फ्रांस एक ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जिसके तहत इंग्लिश चैनल पार करके छोटी नावों से आने वाले प्रवासियों को वापस फ्रांस भेजा जाएगा। वहीं, इसके बदले में उतनी ही संख्या में शरणार्थियों को कानूनी रास्ते से ब्रिटेन लाया जाएगा।

लेकिन इस योजना में शामिल लोगों की संख्या आने वाले लोगों का एक छोटा सा हिस्सा ही होने की संभावना है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 31 जुलाई तक, 2025 में 25,000 से अधिक लोग छोटी नावों से इंग्लिश चैनल पार कर चुके थे, जो 2024 में इसी समय की तुलना में लगभग 49 प्रतिशत अधिक है।

