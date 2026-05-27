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ब्रिटेन में तापमान 35 डिग्री तक पहुंचने की आशंका, देशभर में हीट हेल्थ अलर्ट जारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 27, 2026, 04:05 AM

लंदन, 26 मई (आईएएनएस)। इस साल चिलचिलाती धूप और गर्मी के प्रकोप से लोग काफी परेशान हैं। ब्रिटेन सरकार ने मंगलवार को पूरे देश में बढ़ते तापमान के बीच पूरे देश में हीट-हेल्थ अलर्ट (एचएचए) जारी किया।

ब्रिटेन स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी (यूकेएचएसए) ने 26 मई को ईस्ट मिडलैंड्स, पूर्वी इंग्लैंड, लंदन, पश्चिमी मिडलैंड्स, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम इलाकों के लिए 'एम्बर अलर्ट' और उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और यॉर्कशायर और हंबर इलाकों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया।

यूकेएचएसए के मुताबिक, ये अलर्ट गुरुवार 28 मई शाम 5 बजे तक लागू रहेंगे। येलो अलर्ट कम असर दिखाते हैं और कमजोर लोगों की जान को ज्यादा खतरा दिखाते हैं।

एम्बर अलर्ट मीडियम असर दिखाता है। ज्यादा तापमान की वजह से स्वास्थ्य और सामाजिक रखरखाव सेवा पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। इससे मौतें बढ़ सकती हैं, खासकर 65 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों या जिन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या है। कम उम्र के समूह पर भी असर पड़ सकता है।

ब्रिटेन के जाने-माने डेली 'द गार्डियन' के मुताबिक, मंगलवार को दक्षिणी इंग्लैंड और वेल्स के बड़े हिस्सों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। यह जानकारी ब्रिटेन के मौसम विभाग के एक वैज्ञानिक ने दी। उन्होंने बताया कि बुधवार तक इंग्लैंड और वेल्स के कई इलाकों में हीटवेव की सीमा तक तापमान पहुंच सकता है और कुछ जगहों पर यह स्थिति लगातार पांच दिनों तक बनी रह सकती है।

ब्रिटेन के मौसम विभाग के डिप्टी चीफ फोरकास्टर स्टीव कोचर ने कहा कि संभावना है कि बैंक हॉलिडे वीकेंड के दौरान ब्रिटेन के मई और वसंत ऋतु के तापमान रिकॉर्ड टूट सकते हैं, क्योंकि तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस के मौजूदा रिकॉर्ड से भी ऊपर जा सकता है। उन्होंने बताया कि देश के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क और धूप वाला रहेगा।

तेज गर्मी के बीच शहर के केंद्रों में लगे फव्वारे लोगों के लिए ठंडक पाने का लोकप्रिय स्थान बन गए हैं, जहां बच्चे पानी में खेलते नजर आए। वहीं आइसक्रीम की दुकानों के बाहर लंबी कतारें भी देखी गईं, क्योंकि स्थानीय लोग और पर्यटक गर्मी से राहत पाने के उपाय तलाशते रहे।

--आईएएनएस

केके/वीसी

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