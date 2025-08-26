अन्तरराष्ट्रीय

ब्रिटेन के आइल ऑफ वाइट में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तीन लोगों की मौत

Aug 26, 2025, 06:27 AM
ब्रिटेन के आइल ऑफ वाइट में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तीन लोगों की मौत

लंदन, 26 अगस्त (आईएएनएस)। ब्रिटेन के आइल ऑफ वाइट में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है।

पुलिस ने सोमवार को एक बयान में कहा, "हम पुष्टि करते हैं कि आज सुबह आइल ऑफ वाइट में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है। विमान में कुल चार लोग सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है।"

इससे पहले, समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, वायु दुर्घटना जांच शाखा ने कहा था कि उसने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के बयान में आगे कहा गया, "हम घटना की परिस्थितियों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन वायु दुर्घटना जांच शाखा के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे।"

दुर्घटनाग्रस्त विमान के संचालक, नॉर्थंब्रिया हेलीकॉप्टर्स ने पुष्टि की है कि आइल ऑफ वाइट के शैंकलिन क्षेत्र में हुई इस दुर्घटना में उसका विमान शामिल था।

संचालक के अनुसार, विमान 'उड़ान प्रशिक्षण ले रहा था।'

पुलिस ने बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबह 9:24 बजे (08:24 जीएमटी) आपातकालीन सेवाओं को घटनास्थल पर बुलाया गया। हैम्पशायर और आइल ऑफ वाइट एयर एम्बुलेंस के अनुसार, एक मरीज को यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल साउथेम्प्टन के मेजर ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया।

ब्रिटिश मीडिया पर प्रसारित हवाई फुटेज में विमान का मुख्य भाग- एक जी-ओसीएलवी मॉडल काफी क्षतिग्रस्त दिखाई दिया।

विभिन्न एजेंसियों के आपातकालीन प्रतिक्रिया दल दुर्घटनास्थल पर तैनात किए गए और सड़क मार्ग बंद कर दिया गया।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस

