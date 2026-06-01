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बर्न के एशियाई स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में पहली बार पहुंचा ‘चाइनीज फ्लेवर’

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 01, 2026, 03:39 PM

बीजिंग, 1 जून (आईएएनएस)। मई के अंत में स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में धूप और हरियाली के बीच आयोजित एशियाई स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में लोगों ने विभिन्न देशों के व्यंजनों का आनंद लिया। इस अवसर पर स्विट्जरलैंड स्थित चीनी दूतावास के समर्थन और बर्न चीनी सांस्कृतिक केंद्र के आयोजन में ‘चाइनीज फ्लेवर’ खाद्य कार्यक्रम ने पहली बार महोत्सव में भाग लिया और आगंतुकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया।

29 से 31 मई तक चले इस कार्यक्रम के दौरान आकर्षक सजावट से सजे चीनी स्टॉल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। डंपलिंग, शाओमाई और कोल्ड बीफ सलाद जैसे पारंपरिक चीनी व्यंजनों ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का दिल जीत लिया।

भोजन के अलावा, चीनी स्टॉल पर एक विशेष चाय कोना भी बनाया गया था। यहां चमेली की चाय के साथ पारंपरिक चीनी हानफू परिधान में सजे ‘टी मास्टर’ ने आगंतुकों को चाय बनाकर परोसी। साथ ही, उन्होंने चीनी खानपान संस्कृति और पारंपरिक चाय कला के बारे में भी जानकारी दी।

बर्न चीनी सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक छ्वेइ खे ने बताया कि बर्न एशियाई स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन इस वर्ष लगातार 11वीं बार किया गया है।

उन्होंने कहा, “हम पहली बार इस महोत्सव में शामिल हुए हैं। हमारी इच्छा है कि इस सहज और रोचक माध्यम से दुनिया भर के लोग चीनी खानपान संस्कृति की समृद्धि और विविधता को करीब से जान सकें।”

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

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