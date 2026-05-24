ब्रिक्स सीटीडब्ल्यूजी के 10 साल पूरे, सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कार्रवाई का लिया संकल्प

नई दिल्ली, 23 मई (आईएएनएस)। भारत की अध्यक्षता में 11वीं वार्षिक ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप (सीटीडब्ल्यूजी) की प्लेनरी और सब-ग्रुप्स की मीटिंग्स 21-22 मई 2026 को नई दिल्ली में हुईं। इन मीटिंग्स में ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की स्थापना के 10 साल पूरे होने को मनाया गया।

भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) राजदूत सिबी जॉर्ज ने पहले दिन अपने भाषण में आतंकवाद के ग्लोबल खतरे से निपटने के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों के मिलकर और एकजुट कोशिशों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने ब्रिक्स सदस्य देशों से ब्रिक्स सीटीडब्ल्यूजी को ज्यादा मजबूत, संरचनात्मक, इनोवेटिव, इनक्लूसिव और परिणाम आधार वर्किंग ग्रुप बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।

उन्होंने 22 अप्रैल 2025 को भारत के जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकवादी हमले के बाद एकजुटता दिखाने और भारत को समर्थन देने के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों को धन्यवाद दिया। सिबी जॉर्ज ने आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। विदेश सचिव (पश्चिम) ने कहा कि आतंकवाद के बदलते स्वरूप, टेरर फंडिंग के बढ़ते नेटवर्क, कट्टरपंथ और आतंकियों द्वारा नई एवं उभरती तकनीकों के इस्तेमाल जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वित प्रयास बेहद जरूरी हैं।

विदेश मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा जानकारी के अनुसार, अनुभवी डिप्लोमैट ने सक्रिय, व्यापक और लगातार वैश्विक कोशिशों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए मौजूदा ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर को मजबूत करने की अपील की।

उन्होंने ब्रिक्स सीटीडब्ल्यूजी को ज्यादा मजबूत, भविष्य के लिए तैयार, इनोवेटिव, सबको साथ लेकर चलने वाला और नतीजों पर ध्यान देने वाला बनाने की जरूरत पर जोर दिया। सिबी जॉर्ज ने सुरक्षित और आतंक-मुक्त दुनिया के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ सहयोग को गहरा करने पर भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

भारत के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (काउंटर टेररिज्म) डॉ. विनोद बहाडे ने मीटिंग्स की अध्यक्षता की। दस ब्रिक्स सदस्य देशों के सीनियर काउंटर टेररिज्म अधिकारियों ने मीटिंग्स में हिस्सा लिया।

ब्रिक्स सदस्य देशों ने अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले और ब्रिक्स सदस्य देशों के खिलाफ दूसरे आतंकवादी हमलों की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को और बढ़ाने का अपना वादा दोहराया।

मीटिंग के दौरान, सदस्य देशों ने मौजूदा और नई चुनौतियों से निपटने के लिए आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के पूरे दायरे पर चर्चा की। ब्रिक्स सीटीडब्ल्यूजी प्लेनरी मीटिंग से पहले पांच थीमैटिक सबग्रुप्स की बैठक हुई।

--आईएएनएस

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