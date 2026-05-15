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ब्रिक्स समिट में विदेश मंत्री जयशंकर ने रिफॉर्म पर दिया जोर, बोले- यह पसंद नहीं, जरूरत का मामला

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 15, 2026, 10:27 AM

नई दिल्ली, 15 मई (आईएएनएस)। ब्रिक्स सम्मेलन 2026 के दूसरे दिन भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भारत मंडपम में मौजूद अपने समकक्षों और डेलिगेशन को संबोधित किया। ब्रिक्स को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि बदलाव पसंद का मामला नहीं बल्कि जरूरत है।

तीसरे सेशन के ओपनिंग रिमार्क में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, "हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब ग्लोबल गवर्नेंस कितना असरदार है और बहुपक्षवाद कितना भरोसेमंद है, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज की दुनिया उस समय की तुलना में ज्यादा आपस में जुड़ी हुई, जटिल और मल्टीपोलर है, जब हमारे कई मौजूदा संस्थान बनाए गए थे। फिर भी, ग्लोबल गवर्नेंस को सहारा देने वाले स्ट्रक्चर इन बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए हैं।"

उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में, रिफॉर्म को लेकर हमारी चर्चा समय पर और जरूरी दोनों है। भरोसे में कमी से लेकर फैसले लेने में कमियों तक, बहुपक्षीय फ्रेमवर्क पर काफी दबाव है। ब्रिक्स देशों के तौर पर, हमारी साझा जिम्मेदारी है कि हम सबको साथ लेकर चलने वाला, प्रतिनिधि और उत्तरदायी वैश्विक शासन आर्किटेक्चर को आगे बढ़ाएं। इसलिए रिफॉर्म पसंद का मामला नहीं है, बल्कि जरूरत है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आज की चुनौतियों से निपटने में बहुपक्षवाद काम का और असरदार बना रहे।

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने हमेशा सुधार वाले बहुपक्षवाद की वकालत की है; ऐसा बहुपक्षवाद जो आज की असलियत को दिखाए और उभरते बाजारों और विकासशील देशों की उम्मीदों पर खरा उतरे। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के तौर पर, हम बराबरी के अधिकार के साथ मिलते हैं। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि भरोसेमंद बहुपक्षवाद की नींव है। इस बारे में मैं चार बातें कहना चाहता हूं।

उन्होंने पहली बात को लेकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र और उसकी सब्सिडियरी बॉडीज में सुधार अभी भी जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता काफी बढ़ी है और इसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। फिर भी, खास स्ट्रक्चर, खासकर सुरक्षा परिषद, पहले के जमाने को दिखाते हैं। बिना किसी मतलब के सुधार के, जिसमें स्थायी और अस्थायी दोनों कैटेगरी में बढ़ोतरी शामिल है, यूएन का प्रभाव और भरोसा कम ही रहेगा। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व जरूरी है।

दूसरी बात उन्होंने कही कि हमने असल बातचीत में कुछ तरक्की देखी है। इंटर-गवर्नमेंटल नेगोशिएशन प्रोसेस के काम करने के तरीके बेहतर हुए हैं। अलग-अलग देशों और समूहों को अपने विचार रखने के मौके मिले हैं। इससे आम चर्चा ज्यादा खास हो रही है। अब टेक्स्ट-आधारित बातचीत की ओर बढ़ने का समय है। ब्रिक्स ने खुद इस मुद्दे पर गहराई से बहस की है, खासकर जोहान्सबर्ग समिट में। हमारे आउटकम डॉक्यूमेंट्स में वह आम सहमति दिखी है। लेकिन सुधार को हकीकत बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

तीसरी बात उन्होंने बताई कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में सुधार की तुरंत जरूरत है। आज की आर्थिक चुनौतियों में सप्लाई चेन में कमजोरियां, खाने और ऊर्जा सुरक्षा पर दबाव और जरूरी रिसोर्स तक पहुंच में असमानताएं शामिल हैं। बहुपक्षीय विकास बैंकों को ज्यादा मजबूत, ज्यादा रिस्पॉन्सिव और बड़े पैमाने पर रिसोर्स जुटाने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होना चाहिए। विकास और जलवायु संबंधित फाइनेंस ज्यादा आसानी से मिलने वाला और राष्ट्रीय प्राथमिकता के हिसाब से होना चाहिए।

चौथी बात उन्होंने बताई कि मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम को मजबूत करना और उसमें सुधार करना होगा। नॉन-मार्केट प्रैक्टिस, सप्लाई चेन का एक जगह होना और मार्केट तक अनिश्चित पहुंच ने ग्लोबल अर्थव्यवस्था को नए जोखिमों के सामने ला दिया है। डब्ल्यूटीओ को मुख्य आधार बनाकर नियमों पर आधारित, निष्पक्ष, खुला और सबको साथ लेकर चलने वाला ट्रेडिंग सिस्टम जरूरी है। साथ ही, इसे कमियों को दूर करना होगा और विकासशील देशों की चिंताओं को दिखाना होगा।

आखिर में उन्होंने कहा, "हमारे समय का मैसेज साफ है। सहयोग जरूरी है। बातचीत जरूरी है। रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। हमें न सिर्फ ग्लोबल चुनौतियों को मैनेज करने के लिए, बल्कि एक ज्यादा लोकतांत्रिक, प्रतिनिधित्व और बराबरी वाला इंटरनेशनल ऑर्डर बनाने के लिए भी मिलकर काम करना चाहिए। भारत रिफॉर्म्ड और असरदार बहुपक्षीय लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए सभी साझेदारों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

--आईएएनएस

केके/पीएम

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