अन्तरराष्ट्रीय

ब्राजील यात्रा पर नौसेना प्रमुख, शीर्ष रक्षा एवं सैन्य नेतृत्व से द्विपक्षीय वार्ताएं

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 09, 2025, 05:43 PM

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 9 दिसंबर से ब्राजील की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनका यह दौरा 12 दिसंबर तक जारी रहेगा। नौसेना के मुताबिक, इस दौरे का उद्देश्य भारतीय नौसेना और ब्राजीलियाई नौसेना के बीच मजबूत और लगातार विकसित हो रहे समुद्री सहयोग को और सुदृढ़ करना है। यह समुद्री सहयोग भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

अपने प्रवास के दौरान नौसेना प्रमुख ब्राजील के शीर्ष रक्षा एवं सैन्य नेतृत्व से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे। वह ब्राजील के रक्षा मंत्री व ब्राजीलियाई सशस्त्र बलों के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही ब्राजीलियाई नौसेना के कमांडर एडमिरल मार्कोस के साथ भी वार्ता बैठकें होंगी। इन उच्चस्तरीय संवादों के माध्यम से दोनों देशों के बीच जारी समुद्री सहयोग की समीक्षा की जाएगी। दोनों देश संचालन स्तर पर तालमेल को और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं।

ब्राजील में होने जा रही इस वार्ता में भविष्य के सहयोग के नए अवसरों की पहचान की जाएगी। ब्राजील यात्रा के दौरान नौसेना प्रमुख ब्राजीलियाई नौसेना के विभिन्न ऑपरेशनल कमांड, नौसैनिक अड्डों तथा जहाज निर्माण यार्डों का भी दौरा करेंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों नौसेनाओं के बीच व्यावहारिक सहयोग, तकनीकी समझ एवं अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। दोनों नौसेनाओं की वार्ताओं में साझा समुद्री प्राथमिकताओं, नौसैनिक अंतर-संचालन क्षमता, क्षमता निर्माण तथा बहुपक्षीय ढांचों के अंतर्गत सहयोग पर विशेष रूप से चर्चा होगी।

इसके साथ ही, व्यापक ‘दक्षिण–दक्षिण सहयोग’ के तहत समुद्री क्षेत्र में समन्वय को आगे बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। नौसेना प्रमुख की यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, पेशेवर आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। यह यात्रा ब्राजीलियाई नौसेना के साथ सहयोग को और घनिष्ठ करने के प्रति भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दोहराती है। यह सहयोग वैश्विक समुद्री क्षेत्रों में स्थिरता, सुरक्षा और नियम-आधारित व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण योगदान है।

बता दें कि हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने अमेरिका की एक महत्वपूर्ण आधिकारिक यात्रा की थी। उनकी यह यात्रा बीते महीने हुई थी। नौसेना के मुताबिक, एडमिरल त्रिपाठी की इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय नौसेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के बीच पहले से प्रगाढ़ और सुदृढ़ समुद्री साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाना रहा। भारतीय नौसेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के बीच ये मजबूत संबंध, भारत–अमेरिका रक्षा सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ है। अपनी यात्रा के दौरान नौसेना प्रमुख ने अमेरिकी युद्ध विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात व वार्ता की थी।

--आईएएनएस

जीसीबी/डीकेपी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...