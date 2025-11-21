ब्राजील में यूएन सीओपी30 के पवेलियन में लगी आग, घटना के दौरान यूएन महासचिव गुटेरेस और भूपेंद्र यादव भी थे मौजूद

बेलेम, 21 नवंबर (आईएएनएस)। ब्राजील के बेलेम शहर में चल रहे 30वें यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस (सीओपी30) के एक पवेलियन में आग लग गई। इस घटना के बाद फायर डिपार्टमेंट ने लोगों को वहां से बचाकर निकाला।

कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि यह घटना ब्लू जोन में हुई। ब्लू जोन वो इलाका है, जहां इंटरनेशनल स्टैंड और ऑफिशियल बातचीत के लिए बनाए गए कमरे हैं। हालांकि, तसल्ली की बात यह है कि जैसे ही आग लगने की खबर फैली, लोगों को सुरक्षित तरीके से एग्जिट गेट से बाहर निकाल लिया गया।

आग की इस घटना में कम से कम 21 लोग घायल हो गए। वहीं कार्यक्रम में मौजूद हजारों लोगों के बीच अफरातफरी का माहौल बन गया। लोग अपनी सुरक्षा के लिए इधर-उधर भागने लगे।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने बताया कि ब्राजील के टूरिज्म मंत्री सेल्सो सबिनो ने कहा कि आग स्थानीय समयानुसार दोपहर 2 बजे के लगभग में लगी थी और दोपहर करीब 2:30 बजे तक उसपर काबू पा लिया गया था। अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

बेलेम के पारा के गवर्नर हेल्डर बारबाल्हो ने स्थानीय मीडिया को बताया कि इमरजेंसी टीमें अभी घटना के दो संभावित कारणों की जांच कर रही हैं, एक कारण जनरेटर फेल होना हो सकता है, या फिर दूसरा कारण कॉन्फ्रेंस के लिए बनाए गए स्टैंड में से किसी एक में शॉर्ट सर्किट हो सकता है।

बता दें, जब आग लगने की यह घटना घटी, उस समय यूएन सेक्रेटरी-जनरल एंटोनियो गुटेरेस वेन्यू पर मौजूद थे और उन्हें यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ने तुरंत बाहर निकाल लिया।

यूएन सीओपी30 ऑर्गनाइजिंग कमिटी ने कहा कि सभी घायलों का धुएं में सांस लेने की वजह से मौके पर ही इलाज किया गया और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और भारतीय डेलीगेशन भी आग लगने के समय ब्लू जोन के अंदर थे। हालांकि, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

बता दें, भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी ब्राजील के बेलेम में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के तहत 30वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी30) में शामिल होने पहुंचे हुए हैं।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जापान के पर्यावरण मंत्री हिरोताका इशिहारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म (जेसीएम) को असरदार तरीके से लागू करने के साथ ही भारत-जापान सहयोग के दूसरे खास एरिया पर चर्चा की। भूपेंद्र यादव ने सीओपी 30 के दौरान जापानी पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित 11वीं जेसीएम पार्टनर देशों की मीटिंग में भी हिस्सा लिया।

