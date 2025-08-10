अन्तरराष्ट्रीय

ब्राजील के राजदूत ने पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहा और कहा, "यहां शानदार विकास हुआ है

Aug 10, 2025, 12:29 AM

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ फेलिक्स हजिस्की दा नोब्रेगा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। दा नोब्रेगा ने कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में शानदार प्रगति की है।

आईएएनएस से विशेष बातचीत में दा नोब्रेगा ने कहा, "भारत को हम जज नहीं करना चाहते, लेकिन पिछले एक दशक में हमने जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रगति देखी है, वो शानदार है—आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में विकास अभूतपूर्व हुआ है। हम कोई जजमेंट नहीं पास कर रहे, लेकिन उल्लेखनीय प्रगति दिख रही है।"

दा नोब्रेगा ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील यात्रा को ऐतिहासिक बताया।

उन्होंने कहा, "अगर मैं गलत नहीं हूं, तो पिछले 20 वर्षों में यह पहली ऐसी राजकीय यात्रा थी, जिसने गहरा प्रभाव डाला। ब्राजील के मीडिया कवरेज से इस यात्रा के महत्व को समझा जा सकता है। हमने अपने साझा लक्ष्यों को प्रदर्शित करता संयुक्त वक्तव्य जारी किया था।"

ब्राजीली राजदूत ने कहा, "रक्षा निश्चित रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम अपने औद्योगिक संबंधों को संयुक्त रूप से और मजबूत करने को तत्पर हैं। लेकिन, इसके अलावा, जीवाश्म और नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) में संभावनाएं भरपूर हैं।"

उन्होंने कहा कि आज के भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत-ब्राजील संबंध और भी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।

दा नोब्रेगा ने कहा, "पिछले दो वर्षों में ब्राजील के 77 व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया और 40 से ज्यादा भारतीय मिशन ब्राजील गए। इससे हमारे व्यापारिक और व्यावसायिक संबंध की गतिशीलता का पता चलता है। हमारे व्यापारिक समुदायों के बीच पारस्परिक व्यापारिक हित के आधार पर, नेताओं ने रक्षा, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, डीपीआई और कृषि के क्षेत्र में हमारे संबंधों को मजबूत करने की दिशा तय की।"

भारत के अलावा ब्राजील एक ऐसी बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिस पर अमेरिका ने टैरिफ की घोषणा की है।

--आईएएनएस

पीएके/केआर

