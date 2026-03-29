Boao Forum Asia : सीएमजी का 'हमारा साझा घर' विषय के तहत कई मीडिया कार्यक्रम आयोजित

बीजिंग: 27 से 28 मार्च तक, चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी), दक्षिण चीन सागर अध्ययन संस्थान, हुआयांग समुद्र अनुसंधान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित बोआओ एशिया मंच का दक्षिण चीन सागर विषय पर उप-मंच और 'हमारा साझा घर' गोलमेज मीडिया कार्यक्रम दक्षिण चीन के हाईनान प्रांत के सान्या शहर में स्थित सीएमजी बेस पर आयोजित किए गए।
'हमारा साझा घर' गोलमेज सम्मेलन में चीन, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और अन्य देशों के 10 से अधिक विशेषज्ञों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से संवाद में भाग लिया। उन्होंने महासागर शासन को बढ़ावा देने, महासागर सुरक्षा की रक्षा करने और नीली अर्थव्यवस्था को विकसित करने के दृष्टिकोण से मानवता के साझा घर की चुनौतियों, समाधानों और भविष्य की दिशाओं पर चर्चा की।
बैठक में विशेषज्ञों ने कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्षों के लगातार बढ़ने से उनका प्रभाव समुद्री सुरक्षा और शासन के क्षेत्र में भी फैल रहा है, जिससे क्षेत्रीय समुद्री स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। इस पृष्ठभूमि में, साझा भविष्य वाले समुद्री समुदाय की अवधारणा तेजी से अपना समकालीन महत्व और व्यावहारिक उपयोगिता प्रदर्शित कर रही है।
इसके अलावा, गोलमेज सम्मेलन के दिन, चीनी समुद्री संगठनों, विश्वविद्यालयों और मीडिया के प्रतिनिधि सीएमजी सान्या बेस पर एकत्रित हुए, उन्होंने दक्षिण चीन सागर पर वृत्तचित्र जैसे अधिक विशिष्ट समुद्री मीडिया उत्पादों की योजना बनाने और उनका निर्माण करने तथा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संचार की गुणवत्ता में सुधार करने पर चर्चा की।
बोआओ एशिया मंच के दक्षिण चीन सागर विषय पर उप-मंच और 'हमारा साझा घर' गोलमेज सम्मेलन जैसे मीडिया कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान, 20 से अधिक देशों और क्षेत्रों से आए लगभग 200 विशेषज्ञों, विद्वानों और उद्योग प्रतिनिधियों ने वैश्विक परिवर्तनों के बीच समुद्री व्यवस्था पर चर्चा की, और महासागरीय सहयोग व शासन को बढ़ावा देने में योगदान दिया।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)
--आईएएनएस