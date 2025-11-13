अन्तरराष्ट्रीय

बेलेम जलवायु सम्मेलन में चीन के कार्बन बाजार विकास अनुभव ने ध्यान आकर्षित किया

Nov 13, 2025, 05:14 PM

बीजिंग, 13 नवंबर (आईएएनएस)। चीन के पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण उप मंत्री ली काओ ने ब्राजील के बेलेम में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 30वें सम्मेलन (कॉप30) के "चाइना कॉर्नर" में चीन के कार्बन बाजार के विकास का परिचय दिया, जिसने भाग लेने वाले प्रतिनिधियों और अतिथियों का ध्यान आकर्षित किया।

"चाइना कॉर्नर" में "चीन के कार्बन बाजार का उच्च-गुणवत्तापूर्ण विकास और अनुभव साझाकरण" विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ली काओ ने चीन के कार्बन बाजार के विकास के तीन प्रमुख अनुभवों का सारांश किया: पहला, राष्ट्रीय परिस्थितियों पर आधारित करना और कार्बन बाजार प्रणाली का निरंतर अन्वेषण और अनुकूलन करना। दूसरा, डेटा गुणवत्ता और कार्बन बाजार प्रबंधन को निरंतर मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को गहरा करना और कार्बन बाजार क्षेत्र में अनुभव साझाकरण और अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक मान्यता को बढ़ावा देना।

ली काओ ने बताया कि 2024 के बाद से, चीन के कार्बन उत्सर्जन व्यापार बाजार ने पहली बार इस्पात, सीमेंट और एल्युमीनियम प्रगलन समेत तीन उद्योगों को अपने प्रबंधन में शामिल किया है। अक्टूबर 2025 के अंत तक, चीन के कार्बन बाजार व्यापार कोटा की संचयी मात्रा 77 करोड़ टन से अधिक हो गई।

"चाइना कॉर्नर" में कई देशों के प्रतिनिधियों ने कार्बन बाजार विकास के अपने अनुभव साझा किए। विश्व बैंक के जलवायु परिवर्तन विभाग की निदेशक वैलेरी हिकी ने कहा कि चीन का कार्बन बाजार निरंतर विकास और स्थिर विस्तार का एक आदर्श उदाहरण है।

उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्बन बाजार को अधिक कुशल बनाने और अधिक देशों को कवर करने के लिए कार्बन बाजार विकास में अनुभवों का सक्रिय रूप से आदान-प्रदान करने का आह्वान किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

