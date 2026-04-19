बुल्गारिया: 5 साल में 8वीं बार संसदीय चुनाव, आखिर वजह क्या?

सोफिया, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। बुल्गारिया में रविवार को लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते दिखे। बाल्कन प्रायद्वीप में मौजूद इस देश ने पांच साल में आठवीं बार संसदीय चुनाव होते देखा है।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय चुनाव आयोग के मुताबिक, करीब 6.6 मिलियन वोटर 14 राजनीतिक पार्टियों, एक निर्दलीय और 10 गठबंधन वाले 4,700 से अधिक सदस्यों में से 240 को चुना जाएगा।

कमीशन ने कहा कि देश भर में पोलिंग स्टेशन सुबह 7 बजे (स्थानीय समयानुसार) खुले और वोटिंग की प्रक्रिया रात 8 बजे तक चलेगी।

वहीं, विदेश में रहने वाले बुल्गारियाई नागरिकों के लिए 55 देशों में पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं।

बुल्गारिया में मतदान संपन्न होने के तुरंत बाद एग्जिट पोल का ऐलान होगा, और नतीजों की घोषणा 23 अप्रैल को होगी।

प्रधानमंत्री रोसेन जेलियाजकोव की गठबंधन सरकार ने दिसंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया था। सरकार (बहुमत) की आर्थिक नीतियों को लेकर जबरदस्त विरोध हुआ था और बढ़ते असंतोष को देखते हुए पद पर रहना मुश्किल हो गया था। वहीं गठबंधन सरकार गिरने के बाद संसदीय दल बाद में नई सरकार चुनने में फेल हो गए थे।

अक्टूबर 2024 में अचानक हुए चुनावों के बाद पिछले साल 16 जनवरी को जेलियाजकोव सरकार सत्ता में आई थी।

नेशनल असेंबली, बुल्गारिया का विधायी निकाय है। यह भी सामान्य बहुमत के आधार पर सरकार चुनती है और इसका कार्यकाल चार साल का होता है, हालांकि कुछ अपरिहार्य कारणों से अवधि पर असर पड़ सकता है।

जनवरी में मौजूदा विधायिका के अंदर सरकार बनाने की तीसरी और आखिरी कोशिश फेल होने के बाद बुल्गारिया में समय पूर्व संसदीय चुनाव हो रहे हैं।

बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन रादेव ने जनवरी में संसदीय समूह 'अलायंस फॉर राइट्स एंड फ्रीडम्स' (एआरएफ) को सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया, और दो सबसे बड़े गुट, जीईआरबी-यूडीएफ और पीपी-डीबी ने भी इस साल जनवरी में ऐसा करने से मना कर दिया।

फरवरी में राष्ट्रपति इलियाना लोतोवा ने एंड्री गुरोव को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया था।

--आईएएनएस

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